H&M объявил о коллаборации с Erdem

Про H&M принято говорить, что бренд едва ли не изобрел коллаборации демократичных марок со знаменитыми дизайнерами. Марка выпускает лимитированные коллекции уже больше 10 лет и несмотря на такой стаж продолжает вызывать вокруг каждой из них огромный ажиотаж. О том, что новую коллаборацию ждет та же судьба, сомневаться не приходится. Так, в этом году мы будем охотиться за коллекцией, созданной британцем Эрдемом Моралиоглу, чья визитная карточка – роскошные платья с узнаваемым цветочным принтом. Кроме женской коллекции дизайнер впервые выпустит линейку для мужчин.