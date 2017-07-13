Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

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    13 июля 2017

    H&M объявил о коллаборации с Erdem

    Коллекция, созданная совместно с британским дизайнером, поступит в ноябре

    Про H&M принято говорить, что бренд едва ли не изобрел коллаборации демократичных марок со знаменитыми дизайнерами. Марка выпускает лимитированные коллекции уже больше 10 лет и несмотря на такой стаж продолжает вызывать вокруг каждой из них огромный ажиотаж. О том, что новую коллаборацию ждет та же судьба, сомневаться не приходится. Так, в этом году мы будем охотиться за коллекцией, созданной британцем Эрдемом Моралиоглу, чья визитная карточка – роскошные платья с узнаваемым цветочным принтом. Кроме женской коллекции дизайнер впервые выпустит линейку для мужчин.

    H&M объявил о коллаборации с Erdem

    Рекламную кампанию коллаборации снимет режиссер Баз Лурман. Получить представление о том, как будет выглядеть съемка и сама коллекция можно уже сейчас – марка представила тизер, снятый режиссером «Мулен Руж». Коллекция поступит в продажу в избранные магазины H&M только 2 ноября.

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