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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    18 августа 2017

    Главные модные новости недели

    Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней

    Дуа Липа стала лицом Patrizia Pepe

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    Марка Patrizia Pepe объявила о сотрудничестве с певицей Дуа Липой. Их первым совместным проектом стала рекламная кампания осенне-зимнего сезона. На снимках девушка показывает, как носить кожаные куртки, легинсы, костюмы с мраморным принтом и сумки. Рекламу снимали в Нью-Йорке, в качестве саундтрека использована песня Дуа Липы «Bang Bang».

    Cartier представили часы Ronde Solo и Tank Solo на сменных ремешках

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    Часы Cartier – RondeSoloи TankSolo – теперь можно модифицировать. Марка выпустила модели на сменных ремешках: в синем, красном, оранжевом или зеленом цвете. Стоимость нового ремешка – 10 300 рублей.

    Акция «Подарок за покупку» в магазинах UNOde50

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    C 18 августа в монобрендах UNOde50 и на сайте марки стартует акция «Подарок за покупку». При покупке на сумму от 10 990 рублей можно получить подарок — колье из линии Seal c зашифрованными надписями «Amor», «Salud» и «Fuerte».

    Рекламная кампания Incanto

    Итальянский бренд показал бэкстейдж видео со съемок новой рекламной кампании. В ролике модели Ирис Кавка и Ноэль Берри показывают комплекты из осенне-зимней коллекции. В нее вошли полупрозрачные корсеты, боди, корсажи со шнуровкой и аристократичные сорочки в пол.

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