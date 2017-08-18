Главные модные новости недели

Дуа Липа стала лицом Patrizia Pepe

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Марка Patrizia Pepe объявила о сотрудничестве с певицей Дуа Липой. Их первым совместным проектом стала рекламная кампания осенне-зимнего сезона. На снимках девушка показывает, как носить кожаные куртки, легинсы, костюмы с мраморным принтом и сумки. Рекламу снимали в Нью-Йорке, в качестве саундтрека использована песня Дуа Липы «Bang Bang».

Cartier представили часы Ronde Solo и Tank Solo на сменных ремешках

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Часы Cartier – RondeSoloи TankSolo – теперь можно модифицировать. Марка выпустила модели на сменных ремешках: в синем, красном, оранжевом или зеленом цвете. Стоимость нового ремешка – 10 300 рублей.

Акция «Подарок за покупку» в магазинах UNOde50

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C 18 августа в монобрендах UNOde50 и на сайте марки стартует акция «Подарок за покупку». При покупке на сумму от 10 990 рублей можно получить подарок — колье из линии Seal c зашифрованными надписями «Amor», «Salud» и «Fuerte».

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