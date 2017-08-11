Главные модные новости недели

Marc O’Polo анонсировали сотрудничество с Робби Уильямсом

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Лицом новой рекламной кампании Marc O’Polo стал Робби Уильямс. Музыкант снялся вместе с женой Айдой. Вместе они представили вещи из совместной коллекции с брендом: в нее вошли двусторонние свитеры, свитшоты, пуловеры, платья с капюшоном, куртки-бомберы, олимпийки и боксеры. Коллаборация приурочена к 50-летию бренда Marc O’Polo. С середины августа вещи станут доступны для предзаказа в онлайн-магазине Marc O’Polo.

Uniqlo представили локальную рекламную кампанию с Аленой Долецкой и Антоном Беловым

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Дарья Костромитина Сергей Овсейкин Мария Железнякова с семьей Кристина Кретова Иван Дементьевский Антон Белов Алена Долецкая

Японский ритейлер Uniqlo впервые снял локальную рекламную кампанию с московскими героями. Ее лицами стали журналист Алена Долецкая, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, балерина Большого театра Кристина Кретова, телеведущая Мария Железнякова, танцовщица Кейко Ли и другие. Героев сняли в их любимых местах Москвы. Съемка приурочена к запуску обновленного магазина Uniqlo в «Атриуме», который откроется 8 сентября.

Марио Тестино снял рекламную кампанию Carolina Herrera

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Рекламную кампанию Carolina Herrera снял фотограф Марио Тестино. Ее героинями стали Мария Боргес, Лили Олдридж и Грейс Элизабет. На снимках модели позируют в белых рубашках с бантом, миди-юбках и вечерних платьях в пол из бархата или органзы.

Oysho представили осенне-зимнюю коллекцию

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Испанский бренд Oysho презентовал осенне-зимний сезон. В бельевую коллекцию вошли бархатные и атласные комплекты с топами-бандо, бралеттами и боди; к линии домашней одежды добавились легкие брюки, кимоно с принтом и комбинезоны. А спортивная линейка пополнилась легкими дышащими ветровками, топами и бра с поддержкой. Цены варьируются от 1799 рублей за бюстгальтер жемчужно-серого цвета до 3999 рублей за стеганую куртку для пробежек.

В «Метрополисе» открылся флагманский магазин Triumph

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В ТЦ «Метрополис» начал работу монобренд Triumph, в котором представлены все линии бренда — от романтичных комплектов до спортивных, а также коллекция купальников и пляжной одежды. Вместе с новым магазином марка запускает глобальную кампанию «Найти идеал» с целью помочь женщинам по всему миру найти подходящий именно им бюстгальтер. Для этого в бутике работают бра-фиттеры, прошедшие специальную подготовку.

Longchamp открыл новый бутик в Экс-ан-Провансе

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Longchamp – один из немногих брендов, в ДНК которых сразу считывается географическая принадлежность. Французская марка своим происхождением гордится и продолжает осваивать родные города и коммуны. Следующим на очереди стал Экс-ан-Прованс, в котором открылся новый флагманский бутик марки. Магазин расположился в старинном Hôtel de Gueydan на бульваре Мирабо. Продолжая подчеркивать тесную свою тесную связь с искусством, Longchamp превратил открытие флагмана в заметное событие в сфере современного искусства. Автором проекта для бутика выступил дизайнер Матиас Кисс, создавший инсталляцию для второго этажа магазина. Сейчас в бутике акцент сделан на линии Paris Premier, посвященной Первому округу Парижа – коллекции отведено особе место среди культовых аксессуаров и одежды, представленной на этажах флагмана.

В ЦУМе открылось два новых корнера Gucci

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Отличная новости для всех поклонников творчества Алессандро Микеле – теперь в Москве стало еще больше Gucci. В ЦУМе открылись корнеры аксессуаров и мужской обуви, созданные по образу и подобию флагманского бутика бренда на миланской via Montenapoleone. На полках – классические модели и вещи из коллекций Pre-Fall 2017 и осень-зима 2017.

Tous представил новую коллекцию Eklat

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Центральное место в новой коллекции Tous Eklat отведено белому топазу. Изысканный камень, напоминающий бриллиант, увенчал лаконичные кольца, серьги, подвески и браслеты.

«Кашемир и Шелк» отмечает юбилей в Санкт-Петербурге

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Этой осенью исполняется 15 лет с открытия первого магазина сети «Кашемир и Шелк» в Северной столице. За эти годы петербуржцы стали преданными поклонниками представленных в магазине брендов, закупку которых компания формировала из их же предпочтений, привозя в Санкт-Петербург бренды Brunello Cucinelli, Lamberto Losani, Fabiana Filippi, Maria Di Ripabianca, Anna Purna, Aida Barni. В честь юбилея в городе состоится целый ряд открытий монобрендовых бутиков марок, представленных в сети: Peserico, Herno и Lorena Antoniazzi. Для каждой из них эти магазины станут премьерными на берегах Невы, а бутик Lorena Antoniazzi будет первым монобрендом марки на всей территории России.

В России появился новый бренд рюкзаков City Vagabond

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Новый российский бренд City Vagabond позиционирует себя как поставщик идеальных городских рюкзаков, сочетающих безупречный дизайн и продуманную до мелочей функциональность. Минималистские модели, напоминающие объемные многоугольники, внутри оказываются заполнены целым рядом примочек, конфигурацию которых составляет сам покупатель. Это могут быть мягкий карман для ноутбука, плотный карман для документов, фиксатор для бутылки, отделения для пропусков, пластиковых карт, зарядки, проводов, наушников, ручек и так далее. Сейчас в линейке три цвета: черный, белый и розовый, и две фактуры – глянцевая и матовая, а вскоре к ним обещают выпустить наклейки для кастомизации. Пока что глянцевые версии предлагают кастомизировать с помощью специальных маркеров.

Radical Chic выпустил капсульную коллекцию одежды

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«Создание одежды на основе шелковых каре – новое и привлекательное для нас искусство, которое мы пока только начинаем осваивать», – рассказывает о новой коллекции Александра Калошина, основатель марки Radical Chic. Основой для всех вещей из линейки стали платки марки, послужившие вдохновением для создания платьев средней длины, свободных блуз, шорт в пижамном стиле и кимоно. Теперь на шелковых платьях летают влюблённых летучие мыши, которые несут в подарок помятую клубнику, а коты строятся в сетевой рисунок Сatwork – самые популярные шелковые каре были раскроены и превращены в детали одежды.

State of Escape представил новую капсульную коллекцию

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Для создания новой капсулы бренд State of Escape объединился с эко-курортом Emirates One&Only Wolgan Valley. Источником вдохновения для линейки аксессуаров стала красота природного заповедника Голубые горы в Австралии. Всего в капсулу вошли три модели: два тоута Escape и сумка кросс-боди Festival, выполненные из перфорированного неопрена и прочных корабельных канатов.

New Balance собирают команду на Московский марафон

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