Главные модные новости недели

Cartier объявил о старте подачи заявок на премию Cartier Women’s Initiative Awards 2018

1 / 1

Премия Cartier Women’s Initiative Awards была учреждена ювелирным Домом в 2006 году. Главной целью конкурса является поддержка женщин-предпринимателей, у которых есть свой бизнес или четкий план будущего проекта. Прием заявок открыт до 14:00 31 августа 2017 года. 18 финалисток конкурса будут объявлены в начале 2018 года. Как и в прошлом году, вручение премии шести лауреатам, прошедшим в финал, состоится весной в Сингапуре.

Рекламная кампания «Римские каникулы» в бутиках Bulgari

1 / 4







Этим летом бутики Bulgari по всему миру украсили яркие карты Рима, воспевающие повседневную жизнь вечного города. Созданием объектов для рекламной кампании занималась финская художница Лотта Ниеминен, известная живым многоцветным инновационным дизайном. В витринах бутиков культовые скутеры Vespa и миниатюрные Fiat 500 из белой керамики с чисто итальянским флером демонстрируют украшения Bulgari.

Второй сезон коллаборации adidas Originals by Alexander Wang

1 / 6











adidas Originals и Александр Вэнг представляют второй сезон своей коллаборации. Новая унисекс-коллекция одежды и обуви вновь переосмысливает классические модели бренда, бросая вызов конформизму модной индустрии. Объединив рейверскую и велокультуру, adidas Originals by Alexander Wang рассказывает самобытную историю нью-йоркских велокурьеров. В России коллекция будет доступна во флагманском магазине Originals Moscow и на сайте бренда с 5 августа.

В магазинах Mothercare появилась осенняя коллекция

1 / 12























Новую коллекцию в сети магазинов Mothercare решили разделить на две истории – «Северное сияние» и «Открытый космос». В первой – трикотажные платья, свитшоты и согревающие жилеты в теплых осенних оттенках. Модели, представленные в истории «Открытый космос», пробудят интерес к тайнам Вселенной с самого раннего возраста, ведь лонгсливы, легинсы и утепленные двойки изобилуют принтами космической тематики.

Victoria's Secret выпустила новую линию гладких бюстгальтеров

1 / 4







1 августа американский бренд Victoria's Secret представил новую коллекцию гладких бюстгальтеров, которые были созданы специально для того, чтобы носить их под футболкой. Форма чашечек создает идеальный силуэт и соблазнительные женственные формы, а гладкие мягкие бретели обеспечивают поддержку груди. Главным хитом коллекции стала модель Lightly Lined Scoop Demi, которая создает безупречное прилегание к телу благодаря изгибу верхней части бюстгальтера. Цветовая палитра T-Shirt Bra выдержана в однотонных и насыщенных оттенках: фиолетовый, хаки, алый, черный и белый. Впрочем, в коллекцию также вошел леопардовый принт.

В ГУМе открывается первый бутик марки Barracuda

1 / 9

















В начале августа на втором этаже первой линии ГУМа открывается первый в России бутик итальянского бренда Barracuda, где будут представлены мужская и женская линии обуви и аксессуаров. Героиня женской осенне-зимней коллекции предпочитает элегантные модели в мужском стиле, которые выглядят куда необычней, но не менее изысканно. Особое внимание в линейке уделено деталям – фурнитуре, цветовым сочетаниям и прочим важным нюансам. Броги, челси, лоферы и оксфорды декорированы необычными застёжками и выполнены в неожиданных комбинациях оттенков и материалов – все это делает обувь Barracuda оригинальной и узнаваемой.

Бренд Patrizia Pepe выпустил капсульную коллекцию Stronger

1 / 5









Капсульная коллекция Stronger вдохновлена активным и динамичным образом жизни. Смелая и эффектная линейка одежды и аксессуаров объединяет в себе функциональность, комфорт и гламур. Модели из капсулы представлены в флуоресцентных цветах и украшены надписями «Stronger» и «Stronger W.O.M.A.N.». Съемка кампании в поддержку капсулы проходила в тренажерном зале The Dog Eat Dog во Флоренции. Главная героиня fashion-истории, юная модель Беатрис Бруско (Beatrice Brusco), боксирует и отрабатывает приемы из смешанных боевых искусств в образах из новой капсулы.

Осенне-зимняя коллекция детской обуви Premiata в магазинах Bosco

1 / 32































































Бренд детской обуви Premiata, представленный эксклюзивно в детском ГУМе, «Петровском пассаже» и «Весне», пополнился осенне-зимней коллекцией 2017. В нее вошли кеды, выполненные из кожи, замши и технологичых тканей с броскими вставками из бархата, войлока, пайеток. Детям понравятся яркие цвета новинок, а родители по достоинству оценят подкладку из натурального меха – благодаря ей новые сникерсы можно носить до поздней осени.

Farfetch China объявил о начале сотрудничества с Saint Laurent

1 / 3



