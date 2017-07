Главные модные новости недели

Cartier представили мужские солнцезащитные очки Must, вдохновленные культовыми «авиаторами» 1980-х годов . Модели выполнены из кожи и представлены в трех размерах и цветах: красном, белоснежном и черном. Оправа изделий декорирована тремя фирменными гильошированными полосками, а дужки украшает надпись C de Cartier.

Бренд Swatch выпустил осеннюю коллекцию часов, в которую вошли три линейки: анималистические Countryside, классические Time to Swatch и вдохновленные Швейцарией Swissness. Движение «назад к природе», послужившее отправной точкой для коллекции, нашло отражение в природных мотивах и ярких цветах новинок.

Бренд Nespresso представил новую лимитированную коллекцию из трех блендов натурального молотого кофе Barista Choice: Chiaro, Scuro и Corto, а также самую компактную кофемашину для приготовления кофейно-молочных коктейлей - Lattissima One. Закрытая презентация новинок прошла 27 июля в московском гастропабе «Техникум». Мероприятие посетили телеведущая Ксения Чилингарова, дизайнер Алиса Толкачева, продюсер и телеведущая Снежина Кулова, диджей Наталья Туровникова и многие другие.

Tiffany & Co. представили осеннюю рекламную кампанию There’s Only One («Есть Только Вы») в виде портретных снимков шести личностей из разных сфер искусства. В съемке приняли участие актрисы Эль Фэннинг, Зои Кравиц и Жанель Монэ, артист балета Дэвид Холберг, супермодель Кэмерон Рассел и музыкант St. Vincent. Кампания отражает персональный стиль и влияние всех тех мужчин и женщин, которые носят украшения Tiffany на протяжении 180 лет.