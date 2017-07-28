Главные модные новости недели

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Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней
Cartier представили мужские солнцезащитные очки Must, вдохновленные культовыми «авиаторами» 1980-х годов. Модели выполнены из кожи и представлены в трех размерах и цветах: красном, белоснежном и черном. Оправа изделий декорирована тремя фирменными гильошированными полосками, а дужки украшает надпись C de Cartier.
Бренд Swatch выпустил осеннюю коллекцию часов, в которую вошли три линейки: анималистические Countryside, классические Time to Swatch и вдохновленные Швейцарией Swissness. Движение «назад к природе», послужившее отправной точкой для коллекции, нашло отражение в природных мотивах и ярких цветах новинок.
Компания Furla представила новую рекламную кампанию коллекции сезона осень-зима 2017. За ее создание отвечал легендарный фотограф Фабьен Барон, вдохновлявшийся творчеством итальянского художника Этторе Соттсасса. Используя яркие и динамичные цветовые блоки, Барон передал философию и характер знаменитого бренда аксессуаров – смелый и эксцентричный.
В бутиках Moschino в ГУМе, Петровском Пассаже и Весне на Новом Арбате появилась капсульная коллекция бренда по мотивам франшизы «Трансформеры». Для ее создания креативный директор Дома Джереми Скотт использовал изображения героев блокбастеров 80-х и 90-х годов. В коллекции представлены броские свитшоты, яркие бомберы с графичным принтом, худи, футболки и брюки, а также мужские и женские аксессуары.
Испанский бренд Tous представляет подборку ювелирных изделий и аксесcуаров, вдохновленную летними красками флоры и фауны: от нежных пастельных изделий, напоминающих по форме цветы, до смелых ярких вариантов с фруктами, ягодами, пчелками и, конечно, легендарным мишкой, символом марки.
Этим летом Guess представляет новую капсульную коллаборацию с бикини-моделями Наташей Окли и Девин Бругман и запускает коллекцию купальников GUESS x A Bikini A Day. Эта пара будто прибыла с пляжей Сиднея (Австралия) и берегов Мауи (Гавайи). Объединившись с брендом ради создания специальной линии купальников, собственный дух моделей и их стиль жизни нашёл отражение в оригинальных принтах и безупречной посадке.
Pandora представляет две августовские коллекции – «Друзья навсегда» и «Гламурные ночи». Нам в редакции ELLE особенно нравится подвеска «Дружественные сердца», которую можно разделить и подарить своему другу, загадав желание. А так же браслет-трансформер Moments, который позволяет экспериментировать с шармами и стопперами в зависимости от настроения и вашего образа.
Наталья Туровникова
Снежана Кулова
Марина Дэмченко
Ксения Чилингарова
Алиса Толкачева
Коктейль Nespresso
Бренд Nespresso представил новую лимитированную коллекцию из трех блендов натурального молотого кофе Barista Choice: Chiaro, Scuro и Corto, а также самую компактную кофемашину для приготовления кофейно-молочных коктейлей - Lattissima One. Закрытая презентация новинок прошла 27 июля в московском гастропабе «Техникум». Мероприятие посетили телеведущая Ксения Чилингарова, дизайнер Алиса Толкачева, продюсер и телеведущая Снежина Кулова, диджей Наталья Туровникова и многие другие.
Tiffany & Co. представили осеннюю рекламную кампанию There’s Only One («Есть Только Вы») в виде портретных снимков шести личностей из разных сфер искусства. В съемке приняли участие актрисы Эль Фэннинг, Зои Кравиц и Жанель Монэ, артист балета Дэвид Холберг, супермодель Кэмерон Рассел и музыкант St. Vincent. Кампания отражает персональный стиль и влияние всех тех мужчин и женщин, которые носят украшения Tiffany на протяжении 180 лет.