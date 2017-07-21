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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    21 июля 2017

    Главные модные новости недели

    Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней

    Chanel представил новую версию two tone boots

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    Впервые знаменитые two tone boots увидели свет в 1958 году, когда Мадемуазель решила создать идеальную пару обуви для женщин, которые, как и она, увлекались верховой ездой. Спустя годы сапоги стали такой же классикой Дома, как твидовый жакет, сумка 2.55 и маленькое черное платье. Из года в год Карл Лагерфельд создает все новые варианты знаковой модели: закованные в цепи, вышитые, украшенные кружевом, бантами и лентами. Осенью коллекция пополнится последним творением дизайнера: на этот раз two tone boots предстанут в виде сапожек до середины голени самых актуальных цветов — от бежевого до кирпично-красного, обязательно с черным мыском.

    Tiffany & Co. Представили новую коллекцию

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    Легендарный ювелирный бренд Tiffany & Co. представил новую коллекцию. Fleur de Lis перекликается со знаковым дизайном ключей Tiffany Keys, увенчанных королевской лилией. Элегантный и женственный символ чистоты и монаршей власти ювелиры бренда воплотили в браслетах и кольцах, инкрустированных круглыми бриллиантами разных размеров.

    TAG Heuer отметил начало сотрудничества с Уиллиамом Ламберти

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    Уиллиам Ламберти

    Ясмина Муратович

    Константин и Ольга Андрикопулос

    Ингрид Олеринская

    Швейцарский часовой бренд TAG Heuer отметил начало сотрудничества с шеф-поваром Уиллиамом Ламберти вечеринкой в ресторане Nofar. После официальной части и дегустации блюд марокканской кухни гостям мероприятия было предложено посоревноваться и приготовить сорбет на скорость. За командами звезд и журналистов следил генеральный директор бренда Олег Кайдалов по новым часам TAG Heuer Connected Modular 45. Поболеть за участников баттла, а также поздравить бренд с началом новой дружбы пришли Мари Коберидзе, Ясмина Муратович, Константин и Ольга Андрикопулос, Елена Кулецкая и многие другие.

    Mango представил рекламную кампанию осенне-зимней коллекции

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    Испанский бренд Mango представляет новую рекламную кампанию, в съемках которой приняли участие модели и актеры: Эмбер Валлетта, Фрея Беха, Анна Юэрс, Егор Веннед и Оливье Мартинес. Женская коллекция играет на контрастах: здесь и платья классического кроя, и объемные блейзеры, и пальто в стиле милитари. Основными цветами были выбраны зеленый, оливковый, горчичный и коричневый с оттенками красного и розового. В мужскую линию вошли длинные пальто, парки и оверсайз джемперы в модных оттенках сезона.

    Светская вечеринка Bulgari

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    Наталья и Мурад Османн

    Украшения из коллекции Serpenti

    Часы Serpenti

    Анна Ивченко

    Екатерина Мухина

    Бренд Bulgari устроил для друзей бренда светскую вечеринку в стиле итальянского кино эпохи dolce vita. В центре внимания гостей оказались часы Serpenti, ставшие звездой последней коллекции. Помимо того, что ремешок модели меняется одним движением, бренд также предлагает сочинить собственную версию часов: в корпусе из розового золота или стали, с бриллиантами или без и во всевозможных цветовых комбинациях. Задумку итальянских дизайнеров по достоинству оценили Эвелина Хромченко, Наталья и Мурад Османн, Аглая Тарасова, Катя Мухина, Мари Коберидзе и другие.


    Выставка «Драгоценный балет» Van Cleef & Arpels

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    С 11 июля по 15 августа в галерее бутика Van Cleef & Arpels в Столешниковом переулке пройдет выставка «Драгоценный балет», приуроченная к пятидесятилетию постановки Джорджа Баланчина. На экспозиции будут представлены музейные украшения Дома, современные броши-балерины, а также костюмы к балету Большого театра «Драгоценности». Связь Дома с миром танца началась еще в 1940-х, когда были созданы первые фигурки балерин, и продолжается до сих пор. В 2012 году Большой театр совместно с брендом создал новую сценографию балета «Драгоценности», а спустя год Van Cleef & Arpels представили коллекцию Ballet Precieux — оду шедеврам русского балета.

    adidas by Stella McCartney представляет коллекцию осень-зима 2017

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    Коллекция adidas by Stella McCartney сезона осень-зима 2017 вдохновляет девушек на креативный подход к тренировкам в любую погоду. При создании линейки дизайнер традиционно использовала только экологичные материалы и современные технологии Climaheat и Climastorm, позволяющие защитить спортсменов не только от дождя и ветра, но и от ультрафиолетовых лучей.

    Новая коллекция сумок Michael Kors

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    Michael Kors представил новую коллекцию сумок Bancroft, в которую вошли четыре варианта модели: компактная Medium Satchel, универсальная Large Satchel, вместительная Weekender и элегантная Tote. «Я хотел создать модель, которая была бы одновременно изысканной и функциональной. Такая сумка должна совмещать в себе элегантность и простоту», — комментирует дизайнер.

    Новая коллекция спортивного белья Incanto

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    В вещах из новой коллекции спортивного белья Incanto можно с легкостью совмещать приятное с полезным: например, работать на пляже над фигурой по системе Синди Кроуфорд и загорать. Линейка включает в себя шорты, бра без косточек и хайнек-топы базовых и неоново-бирюзового цветов. Большинство моделей оснащены специальной эластичной сеткой, контролирующей температуру тела во время тренировок.

    Вечеринка и презентация новых коллекций в бутике Alexander Terekhov

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    В бутике Alexander Terekhov на Петровке прошла вечеринка, совмещенная с презентацией осенне-зимней пре-коллекции 2017 и второй линии бренда TerekhovGirl. Гости мероприятия и друзья бренда примерили новые модели, создали актуальные образы и пообщались с дизайнером. В дебютную коллекцию TerekhovGirl вошли трикотажные платья, оверсайз пальто, брюки и юбки, которые станут идеальнум дополнением повседневного гардероба. Напомним, что образы из Alexander Terekhov считаются атрибутом светской жизни, в то время как TerekhovGirl подойдет для энергичных будней.


    В Анапе открылся первый магазин Tous

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    Долгожданная новость для поклонников испанской марки в Анапе – в городе открылся первый магазин Tous, который расположился в ТЦ «Красная площадь». Там представлен огромный выбор украшений и часов из актуальных коллекций, а также аксессуары, сумки, солнцезащитные очки и парфюмерия.

    Сара Сампайо в рекламной кампании Pinko

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    Огни мегаполиса, яркие цвета и скорость – ассоциативный ряд, которым Pinko оперирует, чтобы описать осенне-зимнюю коллекцию и ее рекламную кампанию, звездой которой стала Сара Сампайо. На снимках испанского фотографа Хави Гордо девушка транслирует субкультурный микс из техно, попа, рока, гламура и спорта, пазл из которого собрала креативный директор бренда Катерина Негра. Эклектику новинок наступающего сезона дополнили новые версии сумок Love Bag с цветочными принтами, кружевом и кристаллами.

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