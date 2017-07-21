Главные модные новости недели

Chanel представил новую версию two tone boots

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Впервые знаменитые two tone boots увидели свет в 1958 году, когда Мадемуазель решила создать идеальную пару обуви для женщин, которые, как и она, увлекались верховой ездой. Спустя годы сапоги стали такой же классикой Дома, как твидовый жакет, сумка 2.55 и маленькое черное платье. Из года в год Карл Лагерфельд создает все новые варианты знаковой модели: закованные в цепи, вышитые, украшенные кружевом, бантами и лентами. Осенью коллекция пополнится последним творением дизайнера: на этот раз two tone boots предстанут в виде сапожек до середины голени самых актуальных цветов — от бежевого до кирпично-красного, обязательно с черным мыском.

Tiffany & Co. Представили новую коллекцию

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Легендарный ювелирный бренд Tiffany & Co. представил новую коллекцию. Fleur de Lis перекликается со знаковым дизайном ключей Tiffany Keys, увенчанных королевской лилией. Элегантный и женственный символ чистоты и монаршей власти ювелиры бренда воплотили в браслетах и кольцах, инкрустированных круглыми бриллиантами разных размеров.

TAG Heuer отметил начало сотрудничества с Уиллиамом Ламберти

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Уиллиам Ламберти Ясмина Муратович Константин и Ольга Андрикопулос Ингрид Олеринская

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer отметил начало сотрудничества с шеф-поваром Уиллиамом Ламберти вечеринкой в ресторане Nofar. После официальной части и дегустации блюд марокканской кухни гостям мероприятия было предложено посоревноваться и приготовить сорбет на скорость. За командами звезд и журналистов следил генеральный директор бренда Олег Кайдалов по новым часам TAG Heuer Connected Modular 45. Поболеть за участников баттла, а также поздравить бренд с началом новой дружбы пришли Мари Коберидзе, Ясмина Муратович, Константин и Ольга Андрикопулос, Елена Кулецкая и многие другие.

Mango представил рекламную кампанию осенне-зимней коллекции

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Испанский бренд Mango представляет новую рекламную кампанию, в съемках которой приняли участие модели и актеры: Эмбер Валлетта, Фрея Беха, Анна Юэрс, Егор Веннед и Оливье Мартинес. Женская коллекция играет на контрастах: здесь и платья классического кроя, и объемные блейзеры, и пальто в стиле милитари. Основными цветами были выбраны зеленый, оливковый, горчичный и коричневый с оттенками красного и розового. В мужскую линию вошли длинные пальто, парки и оверсайз джемперы в модных оттенках сезона.

Светская вечеринка Bulgari

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Наталья и Мурад Османн Украшения из коллекции Serpenti Часы Serpenti Анна Ивченко Екатерина Мухина

Бренд Bulgari устроил для друзей бренда светскую вечеринку в стиле итальянского кино эпохи dolce vita. В центре внимания гостей оказались часы Serpenti, ставшие звездой последней коллекции. Помимо того, что ремешок модели меняется одним движением, бренд также предлагает сочинить собственную версию часов: в корпусе из розового золота или стали, с бриллиантами или без и во всевозможных цветовых комбинациях. Задумку итальянских дизайнеров по достоинству оценили Эвелина Хромченко, Наталья и Мурад Османн, Аглая Тарасова, Катя Мухина, Мари Коберидзе и другие.



Выставка «Драгоценный балет» Van Cleef & Arpels

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С 11 июля по 15 августа в галерее бутика Van Cleef & Arpels в Столешниковом переулке пройдет выставка «Драгоценный балет», приуроченная к пятидесятилетию постановки Джорджа Баланчина. На экспозиции будут представлены музейные украшения Дома, современные броши-балерины, а также костюмы к балету Большого театра «Драгоценности». Связь Дома с миром танца началась еще в 1940-х, когда были созданы первые фигурки балерин, и продолжается до сих пор. В 2012 году Большой театр совместно с брендом создал новую сценографию балета «Драгоценности», а спустя год Van Cleef & Arpels представили коллекцию Ballet Precieux — оду шедеврам русского балета.

adidas by Stella McCartney представляет коллекцию осень-зима 2017

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Коллекция adidas by Stella McCartney сезона осень-зима 2017 вдохновляет девушек на креативный подход к тренировкам в любую погоду. При создании линейки дизайнер традиционно использовала только экологичные материалы и современные технологии Climaheat и Climastorm, позволяющие защитить спортсменов не только от дождя и ветра, но и от ультрафиолетовых лучей.

Новая коллекция сумок Michael Kors

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Michael Kors представил новую коллекцию сумок Bancroft, в которую вошли четыре варианта модели: компактная Medium Satchel, универсальная Large Satchel, вместительная Weekender и элегантная Tote. «Я хотел создать модель, которая была бы одновременно изысканной и функциональной. Такая сумка должна совмещать в себе элегантность и простоту», — комментирует дизайнер.

Новая коллекция спортивного белья Incanto

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В вещах из новой коллекции спортивного белья Incanto можно с легкостью совмещать приятное с полезным: например, работать на пляже над фигурой по системе Синди Кроуфорд и загорать. Линейка включает в себя шорты, бра без косточек и хайнек-топы базовых и неоново-бирюзового цветов. Большинство моделей оснащены специальной эластичной сеткой, контролирующей температуру тела во время тренировок.

Вечеринка и презентация новых коллекций в бутике Alexander Terekhov

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В бутике Alexander Terekhov на Петровке прошла вечеринка, совмещенная с презентацией осенне-зимней пре-коллекции 2017 и второй линии бренда TerekhovGirl. Гости мероприятия и друзья бренда примерили новые модели, создали актуальные образы и пообщались с дизайнером. В дебютную коллекцию TerekhovGirl вошли трикотажные платья, оверсайз пальто, брюки и юбки, которые станут идеальнум дополнением повседневного гардероба. Напомним, что образы из Alexander Terekhov считаются атрибутом светской жизни, в то время как TerekhovGirl подойдет для энергичных будней.



В Анапе открылся первый магазин Tous

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Долгожданная новость для поклонников испанской марки в Анапе – в городе открылся первый магазин Tous, который расположился в ТЦ «Красная площадь». Там представлен огромный выбор украшений и часов из актуальных коллекций, а также аксессуары, сумки, солнцезащитные очки и парфюмерия.

Сара Сампайо в рекламной кампании Pinko

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