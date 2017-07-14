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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    14 июля 2017

    Главные модные новости недели

    Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней

    Новинки в коллекции Cactus de Cartier

    1/11
    • Коллекция Cactus de Cartier
    • Коллекция Cactus de Cartier
    • Коллекция Cactus de Cartier
    • Коллекция Cactus de Cartier
    • Коллекция Cactus de Cartier
    • Коллекция Cactus de Cartier
    • Коллекция Cactus de Cartier
    • Коллекция Cactus de Cartier
    • Коллекция Cactus de Cartier
    • Коллекция Cactus de Cartier
    • Коллекция Cactus de Cartier

    В этом сезоне все любители суккулентов смогут пополнить свои коллекции новыми экземплярами из линии Cactus de Cartier, ставшей сенсацией в мире ювелирного искусства. В числе новинок – колье, кольца и серьги из розового золота. Иголки драгоценных растений инкрустированы бриллиантами и цветными камнями: к прошлогодним изумрудам и сердоликам добавились лазуриты и шпинель. Помимо украшений в коллекцию вошли две роскошные сумки из кожи аллигатора. Кстати, застежки, венчающие ридикюль, могут трансформироваться в брошь.

    Tiffany & Co. выпустил цветные ремешки для часов East West

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    • Часы Tiffany East West
    • Часы Tiffany East West
    • Часы Tiffany East West

    На создание коллекции Tiffany East West дизайнеров компании вдохновили уникальные дорожные часы Tiffany & Co., выпущенные в 40-х годах XX века. Изначально они предназначались для деловых женщин, поэтому были карманными, складывались и хранились в футляре. В этом сезоне Tiffany & Co. предлагает дополнить изящную модель кожаным ремешком. Цвет можно выбирать по настроению – в коллекции семь оттенков: от серого до нежно-розового.

    Бренд Longchamp стал спонсором выставки Жан-Пьера Рейно в Марселе

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    • Выставка Жан-Пьера Рейно в Марселе
    • Выставка Жан-Пьера Рейно в Марселе
    • Выставка Жан-Пьера Рейно в Марселе
    • Выставка Жан-Пьера Рейно в Марселе
    • Выставка Жан-Пьера Рейно в Марселе
    • Выставка Жан-Пьера Рейно в Марселе

    Пространство Cite Radieuse великого архитектора Ле Корбюзье в пятый раз становится площадкой для смелых экспериментов современных художников. После Ксавье Вейлана, Даниеля Бюрена, Дэна Грема и Феличе Варини свою работу в Марселе показал Жан-Пьер Рейно при поддержке центра современного искусства MAMO и бренда Longchamp. Специально для МАМО французский художник создал уникальную инсталляцию – монументальную стрелу длиной 17 метров, которая горизонтально располагается на террасе и указывает на спортивный зал.


    На Farfetch.com появилась теннисная коллекция Thom Browne

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    • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [1]
    • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [2]
    • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [3]
    • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [4]
    • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [5]

    В честь открытия первого флагманского бутика в Лондоне Thom Browne запускают лимитированную теннисную коллекцию, в которую вошли белые блейзеры, плиссированные юбки и различные аксессуары с характерными черными деталями. Вдохновением для коллекции послужила классическая спортивная униформа теннисистов.

    Модели часов TAG Heuer получили награды Red Dot Design Award

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    • TAG Heuer
    • TAG Heuer

    Экспертная комиссия международного конкурса Red Dot Award присвоила награды двум моделям TAG Heuer, культовым TAG Heuer Monaco Calibre 11 и TAG Heuer Autavia. Часы были отмечены международным знаком качества в категории Product design 2017. За несколько дней жюри просмотрело более тысячи продуктов со всего мира, отметив самые яркие достижения в области дизайна.

    В магазине TWINSET Атриум пройдут три дня персонального шопинга и подарков

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    • TWINSET
    • TWINSET
    • TWINSET
    • TWINSET
    • TWINSET
    • TWINSET

    С 20 по 22 Июля TWINSET приглашает всех в свой самый большой магазин в России. В эти три дня в Атриуме будут работать стилисты по созданию total-look из летней и осенне-зимней коллекции, гостей ждет бокал шампанского и подарки при покупке от 3 единиц из новой коллекции.

    Джиджи Хадид и Vogue Eyewear запустили капсульную коллекцию

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    • Капсульная коллекция Джиджи Хадид и Vogue Eyewear
    • Капсульная коллекция Джиджи Хадид и Vogue Eyewear
    • Капсульная коллекция Джиджи Хадид и Vogue Eyewear
    • Капсульная коллекция Джиджи Хадид и Vogue Eyewear
    • Капсульная коллекция Джиджи Хадид и Vogue Eyewear
    • Капсульная коллекция Джиджи Хадид и Vogue Eyewear

    В рамках кампании #ShowYourVogue бренд Vogue Eyewear и топ-модель Джиджи Хадид объявляют о запуске совместной капсульной коллекции солнцезащитных и оптических оправ. Джиджи разработала эксклюзивный дизайн четырех моделей очков, в которых идеально сочетаются сексуальность, элегантность и выразительность. Следуя основной идее кампании о ≪красоте, которая выходит за рамки общепринятых стандартов≫, при создании коллекции Джиджи вдохновлялась провокационным эклектичным духом 1990-х и последними модными тенденциями.

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