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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    07 июля 2017

    Главные модные новости недели

    Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней

    Jaquet Droz представит на аукционе уникальные часы

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    Благотворительность – важная часть миссии бренда Jaquet Droz, в рамках которой марка уже несколько лет участвует в благотворительном биеннале уникальных часовых изделий, целью которых является финансирование исследований миопатии Дюшена. В этом году на биеннале Jaquet Droz представляет уникальную модель часов Grande Seconde Off-Centered с циферблатом из куприта. Кроме того в эксклюзивных часах смещены оба счетчика времени, а сами накладные кольца и стрелки выполнены из розового золота, как и корпус модели, на который вручную нанесены отличительные гравировки 1/1 и Only Watch 2017 Cuprite.

    Изабели Фонтана в рекламной кампании купальников Twinset

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    Лицом капсульной коллекции купальников Twinset Coup de Coeur стала роскошная бразильянка Изабели Фонтана. На ярких настроенческих фото супермодель с аппетитом перекусывает на безоблачном побережье, демонстрируя бикини из новой коллекции с аппликациями в форме сердца из сияющих пайеток. К слову, коллекция уже доступна в магазинах марки и в интернет-магазине.


    В Берлине прошел показ новой коллекции Marc Cain

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    Впереди планеты всей – пока до череды показов в главных модных столицах остается еще 2 месяца, Marc Cain уже презентовал свою весенне-летнюю коллекцию 2018 года в Берлине. Темой шоу стал Private Garden, созвучно с которой задний фон подиума украсили лавандой, а площадку – шарообразными белыми люстрами и газоном. Показ стартовал с выступления израильского дуэта Лола Марш. Сама новая коллекция – микс отсылок к 1970-м, 1980-м в сочетании со спортивными элементами. За тем, как бренд представляет себе идеальный гардероб будущей весны, с первого ряда наблюдали Олеся Судзиловская, Лена Герке, Лене Майер-Ландрут и весь светский Берлин.

    H&M и Colette представили девять эксклюзивных образов

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    H&M и парижский магазин Colette представили совместную лимитированную серию в рамках коллекции H&M Studio AW 17. В нее вошли девять вещей: анорак-пончо в морском стиле, кожаная юбка, несколько платьев, брюки и рубашки. Большинство из них выполнено в оттенках синего – цветовой палитре Colette. Начиная с 21 августа предметы из новой коллекции можно будет купить на сайте и в магазине Colette, а с 14 сентября – в избранных магазинах H&M по всему миру и онлайн.

    Burberry представляет коллекцию Burberry Beasts

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    Вдохновившись средневековыми английскими бестиариями с изображениями вымышленных животных, дизайнеры модного Дома создали коллекцию Burberry Beasts. Ее элементы будут представлены в мужской, женской и детской линиях. Так, аппликации с мифическими персонажами украсят свитеры, шарфы, жаккардовые галстуки, а также аксессуары из кожи, которые, к слову, раскрашиваются вручную.

    TAG Heuer представляет специальную серию смарт-часов

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    Начиная с 6 июля, в интрернет-магазине MR PORTER можно будет приобрести смарт-часы TAG Heuer Connected Modular 45 из специальной серии, посвященной фильму «Kingsman: Золотое кольцо». На роль умного шпионского девайса часы были выбраны режиссером ленты Мэттью Воном. Ушки модели выполнены из розового золота, а корпус дополнен элегантным кожаным ремешком с логотипом Kingsman, а также сменным ремешком из оранжевого вельвета, вдохновленного культовым смокингом героя Тарона Эджертона. Главное отличие специальной серии от базовой коллекции в функциях циферблата, персонализированной подсветке и гравировке. В итоге специальная серия стала примером безупречного союза швейцарской точности и английского стиля.

    Новая женская коллекция часов Tissot T-Wave

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    Часовой бренд Tissot представил женскую коллекцию Tissot T-Wave в фирменном бутике на Тверской. Элегантный дизайн часов, воплощенный в плавных изгибах корпуса, стрелках в виде лепестков и жемчужине на отметке двенадцать часов по достоинству оценили Юлия Топольницкая, Алеся Кафельникова, Лаура Джугелия, Даша Кос и многие другие.

    Triumph объявил о сотрудничестве с Джулианной Мур

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    Оскароносная актриса стала лицом первой премиальной линейки бренда Triumph. Основу коллекции Florale составляют подчеркивающие достоинства фигуры модели с эластичным кружевом в сочетании с вышивкой в виде пионов, георгинов, дикой розы и ирисов. Кампания, автором которой выступил легендарный фэшн-фотограф Ранкин, стартует по всему миру в сентябре 2017 года.

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