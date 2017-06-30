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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    30 июня 2017

    Главные модные новости недели

    Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней

    В ЦУМе открылся новый корнер Breguet

    C впечатляющим миром и искусством Breguet теперь можно познакомиться в ЦУМе: на первом этаже торгового дома открылся корнер часового бренда, который занимает теперь больше 20-ти квадратных метров пространства. В новом магазине представлены все коллекции бренда, начиная от самых изысканных творений Classique и знаковых моделей Tradition и заканчивая линиями Marine и женской коллекцией Reine de Naples.

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    Бренд Women’s Secret представил новую коллекцию

    Кружево, чувственные оттенки и силуэты — бренд Women’s Secret презентовал новую осеннюю коллекцию, в которой каждая женщина сможет найти идеальное оружие по соблазнению. Но традиционно в коллекции представлено не только нижнее белье, но и одежда для дома: пижамы, костюмы и кардиганы уютных цветов и из комфортных материалов.

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    В Монако состоялся турнир Longines Global Championship Tour

    Седьмой этап турнира Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco выиграл итальянец Альберто Цорци на лошади Корнетто К. Главный приз турнира — часы Longines — Альберто Цорци получил из рук посланницы Элегантности Longines Ингеборги Дапкунайте. Также в этом году на турнире Longines представили «Официальные Часы турнира» Longines Global Champions Tour of Monaco — новую вариацию часов из коллекции The Longines Master Collection с синим циферблатом.

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    TAG Heuer выпустил первый набор часов

    По случаю выпуска смарт-часов Connected Modular 45 марка TAG Heuer представила свой первый набор класса ≪люкс≫. Эксклюзивный кейс, изготовленный из изысканных материалов в сдержанных тонах, состоит из трех выдвижных отделений и настольной демонстрационной подставки. Внутри — новая модель смарт-часов TAG Heuer Connected Modular 45 в корпусе из титана 5-го класса с керамическим безелем и элегантным кожаным ремешком коричневого цвета, а также знаменитый модуль турбийона Heuer-02 Tourbillon.

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    В России открылся первый концептуальный магазин Geox

    Концептуальный X-Store Geox в ТЦ «Метрополис» отражает все, чем сегодня гордится бренд и что делает его узнаваемым во всем мире: современные технологии, итальянский стиль, прогрессивный дизайн, комфорт, дышащие свойства всех изделий бренда, рациональное использование ресурсов и производство с минимальным воздействием на окружающую среду. X-Store оформлен в стиле лофт с его традиционными элементами: необработанный бетон, металл, керамика и дерево.

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    MICHAEL Michael Kors представили новый рюкзак RHEA

    Тем самым городским рюкзаком, который с легкостью заменит универсальную сумочку, может стать RHEA, новая модель от MICHAEL Michael Kors. Золотая фурнитура, лаконичный дизайн и тонкие ремни — все лучшее в одном аксессуаре.

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    Вышла новая коллекция TOUS Medallions

    В этот раз Tous решили подчеркнуть ценность воспоминаний и посвятили коллекцию путешествиям. Основной акцент сделан на лаконичные формы и благородные материалы. В коллекцию Medallions вошли три линии: Idol, посвященная культурам и талисманам разных стран, Do, в которую вошли базовые минималистичные украшения, и Rubric, вдохновленная искусством гравировки.

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    Swatch представляет новую модель из серии Art Special

    Споры о связи моды и искусства никогда не утихают. Для тех, кто еще сомневается, много ли у них общего, Swatch выпустили новую модель Art Special. Над ней работал известный художник-абстракционист Иэн Давенпорт. В итоге мы получили новый яркий дизайн, напоминающий о брызгах краски на стене.

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    PUMA выпустили коллекцию, посвященную культуре футбольных болельщиков, Classics from the PUMA Archive (Terrace)

    У спортивного бренда PUMA особенные отношения с футболом. В далеком 1952 году именно PUMA предложили шипованные кроссовки. Это стало настоящей революцией! Как дань истории марки PUMA выпускают коллекцию Terrace, вдохновением для которой стали футбольные трибуны без кресел. В этом сезоне в съемках лукбука приняли участие актер Евгений Березин и рэпер Гуляй Рванина.

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    В ГУМе открылся Фестиваль цветов

    28 июня ГУМ превратился в настоящую оранжерею — все из-за ежегодного 5-го Фестиваля цветов. 370 000 цветов 17 видов стали декором для исторического здания легендарного универмага. На торжественное открытие приехали Алексей Немов, Аскольд Запашный, Сергей Филин, Дарья Мороз, Катя Шпица, Виктория Шелягова и многие другие. Звезды живо обсуждали комбинации петуний, напевали и собственноручно сажали цветы. Для всех желающих выставка цветов будет открыта до конца июля.

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    В Tom Tailor началась распродажа

    Отличные новости для поклонников практичного стиля smart casual: бренд Tom Tailor объявил о старте распродажи. Теперь на вещи целых трех линий действует скидка 50%: Tom Tailor, Tom Tailor Denim и Tom Tailor Contemporary. Время обновить гардероб перед отпуском!

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    Yoox выпустили капсульную коллекцию кимоно с дизайнером Fausto Puglisi

    30 июня в Японии большой праздник — Фестиваль фейерверков. Специально к такому особенному событию Yoox выпустил коллекцию кимоно с оригинальными принтами. Над ними работал Фаусто Пульизи, креативный директор своего именного бренда. Коллекция из сотни разных кимоно уже доступна на Yoox — есть из чего выбрать.

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    Triumph объявили о начале распродажи

    Романтичная Amourette, невесомая Airy Sensation или спортивная Triaction? Теперь поклонницы красивого и качественного нижнего белья смогут купить модель по вкусу со скидкой до 50% — Triumph объявили о начале сезонной распродажи.

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