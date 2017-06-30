Главные модные новости недели

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Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней
C впечатляющим миром и искусством Breguet теперь можно познакомиться в ЦУМе: на первом этаже торгового дома открылся корнер часового бренда, который занимает теперь больше 20-ти квадратных метров пространства. В новом магазине представлены все коллекции бренда, начиная от самых изысканных творений Classique и знаковых моделей Tradition и заканчивая линиями Marine и женской коллекцией Reine de Naples.
Кружево, чувственные оттенки и силуэты — бренд Women’s Secret презентовал новую осеннюю коллекцию, в которой каждая женщина сможет найти идеальное оружие по соблазнению. Но традиционно в коллекции представлено не только нижнее белье, но и одежда для дома: пижамы, костюмы и кардиганы уютных цветов и из комфортных материалов.
Седьмой этап турнира Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco выиграл итальянец Альберто Цорци на лошади Корнетто К. Главный приз турнира — часы Longines — Альберто Цорци получил из рук посланницы Элегантности Longines Ингеборги Дапкунайте. Также в этом году на турнире Longines представили «Официальные Часы турнира» Longines Global Champions Tour of Monaco — новую вариацию часов из коллекции The Longines Master Collection с синим циферблатом.
По случаю выпуска смарт-часов Connected Modular 45 марка TAG Heuer представила свой первый набор класса ≪люкс≫. Эксклюзивный кейс, изготовленный из изысканных материалов в сдержанных тонах, состоит из трех выдвижных отделений и настольной демонстрационной подставки. Внутри — новая модель смарт-часов TAG Heuer Connected Modular 45 в корпусе из титана 5-го класса с керамическим безелем и элегантным кожаным ремешком коричневого цвета, а также знаменитый модуль турбийона Heuer-02 Tourbillon.
Концептуальный X-Store Geox в ТЦ «Метрополис» отражает все, чем сегодня гордится бренд и что делает его узнаваемым во всем мире: современные технологии, итальянский стиль, прогрессивный дизайн, комфорт, дышащие свойства всех изделий бренда, рациональное использование ресурсов и производство с минимальным воздействием на окружающую среду. X-Store оформлен в стиле лофт с его традиционными элементами: необработанный бетон, металл, керамика и дерево.
Тем самым городским рюкзаком, который с легкостью заменит универсальную сумочку, может стать RHEA, новая модель от MICHAEL Michael Kors. Золотая фурнитура, лаконичный дизайн и тонкие ремни — все лучшее в одном аксессуаре.
В этот раз Tous решили подчеркнуть ценность воспоминаний и посвятили коллекцию путешествиям. Основной акцент сделан на лаконичные формы и благородные материалы. В коллекцию Medallions вошли три линии: Idol, посвященная культурам и талисманам разных стран, Do, в которую вошли базовые минималистичные украшения, и Rubric, вдохновленная искусством гравировки.
Споры о связи моды и искусства никогда не утихают. Для тех, кто еще сомневается, много ли у них общего, Swatch выпустили новую модель Art Special. Над ней работал известный художник-абстракционист Иэн Давенпорт. В итоге мы получили новый яркий дизайн, напоминающий о брызгах краски на стене.
У спортивного бренда PUMA особенные отношения с футболом. В далеком 1952 году именно PUMA предложили шипованные кроссовки. Это стало настоящей революцией! Как дань истории марки PUMA выпускают коллекцию Terrace, вдохновением для которой стали футбольные трибуны без кресел. В этом сезоне в съемках лукбука приняли участие актер Евгений Березин и рэпер Гуляй Рванина.
28 июня ГУМ превратился в настоящую оранжерею — все из-за ежегодного 5-го Фестиваля цветов. 370 000 цветов 17 видов стали декором для исторического здания легендарного универмага. На торжественное открытие приехали Алексей Немов, Аскольд Запашный, Сергей Филин, Дарья Мороз, Катя Шпица, Виктория Шелягова и многие другие. Звезды живо обсуждали комбинации петуний, напевали и собственноручно сажали цветы. Для всех желающих выставка цветов будет открыта до конца июля.
Отличные новости для поклонников практичного стиля smart casual: бренд Tom Tailor объявил о старте распродажи. Теперь на вещи целых трех линий действует скидка 50%: Tom Tailor, Tom Tailor Denim и Tom Tailor Contemporary. Время обновить гардероб перед отпуском!
30 июня в Японии большой праздник — Фестиваль фейерверков. Специально к такому особенному событию Yoox выпустил коллекцию кимоно с оригинальными принтами. Над ними работал Фаусто Пульизи, креативный директор своего именного бренда. Коллекция из сотни разных кимоно уже доступна на Yoox — есть из чего выбрать.
Романтичная Amourette, невесомая Airy Sensation или спортивная Triaction? Теперь поклонницы красивого и качественного нижнего белья смогут купить модель по вкусу со скидкой до 50% — Triumph объявили о начале сезонной распродажи.