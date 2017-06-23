Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

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23 июня 2017

Главные модные новости недели

Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней

Swatch выпустили летние коллекции часов Action Heroes и Spicy Islands

Лето — время добавить в образ яркие детали. Специально для модниц, которые ценят продуманный лаконичный дизайн и насыщенные цвета, Swatch выпустили летние коллекции часов с говорящими названиями Action Heroes и Spicy Islands. В коллекцию Action Heroes вошли разноцветные модели, отражающие дневное и вечернее летнее настроение, а Spicy Islands — это история про незабываемые путешествия и Латинскую Америку.

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Spicy Islands

Spicy Islands

Spicy Islands

Spicy Islands

Action Heroes

Action Heroes

Action Heroes

Action Heroes

Action Heroes

В Incanto начались скидки до 70%

В магазинах итальянского бренда Incanto началась распродажа. А это значит, что любимое кружевное белье можно будет купить со скидкой до 70%. Особенно приятно, что на распродажу также попали актуальные купальники и одежда для дома. Приготовьтесь к глобальному обновлению бельевого гардероба.

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В Сеуле открылась выставка Chanel Mademoiselle Privé

23 июня в Сеуле официально открывается масштабная выставка Chanel Mademoiselle Privé, которая может стать идеальным гидом по главным кодам и символам модного Дома. В центре экспозиции — кутюрные творения Карла Лагерфельда, переизданные украшения Bijoux de Diamants, которые впервые увидели свет в 1932 году, и портреты ключевых клиенток модного Дома. Отдельные залы будут посвящены истории первого бутика и легендарных духов Chanel N° 5. Первыми посмотреть экспозицию на официальном открытии смогли участники группы Big Bang, G-Dragon, Каролин де Мегрэ и другие друзья модного Дома.

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Во всех магазинах Bosco di Ciliegi стартовал второй этап распродажи

Замечательная новость для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга: в магазинах Bosco di Ciliegi цены на весенне-летние коллекции упали в два раза. При этом вещи из последних коллекций BoscoFresh и BoscoSport можно приобрести со скидкой до 40%. О тех, кто живет в других городах, Bosco di Ciliegi тоже позаботились: сезонные скидки действуют и на сайте ‪bosco.ru‬.

Bosco di Ciliegi

Дизайнер Алена Ахмадуллина запустила новую линию Akhmadullina Dreams

Алена Ахмадуллина объявила о запуске демократичной линии Akhmadullina Dreams. Теперь купить вещи от известного российского дизайнера можно будет по доступным ценам. В новую линию войдут все ключевые силуэты первой линии и яркие принты, с которыми всегда ассоциировался бренд. Первый магазин Akhmadullina Dreams уже открылся в ТЦ «Охотный ряд», второй открывается сегодня в «Атриуме». Совсем скоро марка будет также представлена в ТЦ «Метрополис» и сети универмагов «Стокманн».

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 Интернет-магазин AIZEL.RU запустил мужской раздел

Онлайн-магазин ‪Aizel.ru‬ активно развивается и радует своих клиентов приятными новостями. Сейчас на сайте запустился новый раздел «Мужское». На ‪Aizel.ru‬ мужчины теперь могут найти для себя вещи от десятков премиальных брендов, а в ближайшее время в разделе также появятся мужские гаджеты, аксессуары и товары категории «lifestyle».

Aizel.ru

Вышла капсульная коллекция Arthur Arbesser X YOOX

В онлайн-магазине Yoox появилась коллекция австрийского дизайнера Артура Арбессера, который ранее возглавлял бренд Iceberg. В капсулу вошли вещи из необычных материалов: неопрена, нейлона, габардина и ткани фроте. Ромбы, квадраты, круги — вот главные принты, за счет которых создается интересный визуальный эффект. Источником вдохновения называется творчество итальянских художников: Лучо дель Пеццо, Джорджа де Кирико и Карла Отто Чешки.

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 Cartier представили два новых мини-фильма

В разгар свадебного сезона Cartier выпустили два новых короткометражных ролика. Оба мини-фильма посвящены трогательному моменту признания в любви. Благодаря кольцу Destinée de Cartier его можно сделать просто исключительным — истории, снятые Райаном Флеком и Анной Боден, служат тому прекрасным доказательством.

Farfetch и ‪JD.com‬ объявили о начале сотрудничества

Прогрессивная онлайн-платформа Farfetch расширяет горизонты. На этот раз — в Китае. Farfetch объявили о начале стратегического партнерства с крупным китайским онлайн-ритейлером ‪JD.com‬ (вторым после Alibaba), целью которого станет создание люксовой онлайн-платформы. ‪JD.ru‬ инвестировали в проект почти 400 миллионов долларов — с такими ресурсами у китайских потребителей появится безграничный доступ к лучшим люксовым товарам.

Жозе Невеш

Mango объявили о старте распродаж

22 июня в Mango стартовали летние скидки — как в магазинах, так и на сайте. Распродажа распространяется на вещи из четырех линий: MANGO, Mango MAN, Mango KIDS и Violeta by MANGO. Лин Слейтер, икона стиля и участница апрельской рекламной кампании бренда, рекомендует обратить внимание на классический льняной тренч: «Я планирую носить его все лето. Для выхода вечером я наброшу тренч поверх своего комбинезона без рукавов с цветочным принтом. Я также планирую носить его отдельно как платье с мюлями на каблуке и бельевым топом, выглядывающим наружу».

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women’secret

Нижнее белье, одежда для сна, купальники и пляжная коллекция —самый полный выбор вещей women’secret теперь можно найти во флагманском магазине марки, открывшемся на 3 этаже «Атриума». Дизайн нового пространства выполнен в концепции It Shop, построенной на контрасте разных материалов и современных элементов декора с предметами старины. Все это — с целью сделать акцент на коллекции, которая выглядит так привлекательно, что без покупки уйти вряд ли удастся.

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TAG Heuer выпустил лимитированную модель Carrera Skipper Chronograph

Carrera Skipper Chronograph — дань уважения одной из редчайших винтажных моделей Heuer Carrera Skipper ref. 7754, которых на сегодняшний день осталось не более 20 по всему миру. Выбор модели не случаен — оригинальная версия хронографа была представлена в 1967 году и теперь отмечает полувековой юбилей. Новинка сохранила первозданный дизайн с трехцветным счетчиком и корпусом с винтажным стеклом и ушками. Этот запуск создан в сотрудничестве с часовым онлайн-ресурсом Hodinkee, где часы будут представлены эксклюзивно.

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Maurice Lacroix представил новые часы Aikon

Изящный оплетающий запястье ремешок, перламутровый циферблат и роскошные бриллианты вместо меток — Maurice Lacroix сделал все, чтобы новые часы Aikon стали олицетворением элегантности и универсальным дополнением образа в любом стиле. Сконцентрировавшись на дизайне, бренд не оставил без внимания и функциональность — показания времени хорошо видны даже при плохом свете благодаря белому люминесцентному покрытию на часовой и минутной стрелках с алмазной обработкой, а в положении 6 часов расположен указатель даты.


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Новая коллекция купальников Emivi

Поклонницам соблазнительного белья Emivi известно: каждый год бренд выпускает две лимитированные коллекции для пляжа и бассейна. С началом отпускного сезона пришло время для выхода очередной линейки купальников, которая на этот раз получила название Devitias feminei sexus, что в переводе с латыни означает «женственность». В коллекции к знаковым для марки черным ретро-моделям добавились версии в полоску, с геометрическим и асимметричным узором, а также провокационные варианты в золотом цвете. Бренд обещает, что выполненные из технологичного материала купальники будут моментально высыхать на солнце и не потеряют форму в течение нескольких сезонов. Искать чудо-модели отправляемся в ЦУМ.

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Стелла Максвелл в новой рекламной кампании Twinset

Из солнечной Калифорнии в ветреную Шотландию — так меняется география съемок рекламных кампаний Twinset. Так, декорациями для съемки осенне-зимнего сезона стал замок Данноттар и его окрестности, а главными героинями — Стелла Максвелл и Стелла Лючия Деопито, представшие перед объективом фотографа Джампаоло Сгура. Новая кампания — кинематографичная съемка, раскрывающая характер героини Twinset: динамичной, романтичной и женственной искательницы приключений.


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Jog Dog выпустил коллекцию летних сандалий

Jog Dog посвятил весенне-летнюю коллекцию архитектуре мегаполиса и путешествиям. Так, полноценная линейка сандалий из коллекции логично продолжает заданную тему: модели на рифленой подошве с функциональной застежкой на липучке станут идеальным дополнением урбанистического летнего образа.


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