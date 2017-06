Главные модные новости недели

Легендарный ювелирный дом Tiffany & Co. в этом году совместно с журналом Porter организовал несколько инициатив в поддержку фонда охраны диких слонов Elephant Crisis. Одна из них — коллекция Save the Wild collection. Ее представили на торжественном вечере в Кенсингтонском дворце. Среди гостей были Кара Делевинь, Даутцен Крез и Наталья Водянова — все в украшениях Tiffany & Co. Гости получили в подарок подвеску-шарм из новой Save the Wild collection, которая появится в продаже в сентябре.