Главные модные новости недели

В пространстве Levi's Tailor Shop пройдет громкая вечеринка

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16 июня легендарный бренд джинсовой одежды Levi’s устроит настоящий праздник для всех поклонников. В недавно открывшемся пространстве Levi's Tailor Shop пройдет вечеринка с лучшими диджеями Москвы: за пульт встанут Дмитрий Кармановсий, Дарья Яструбицкая, Настя Баташова и Карина Истомина. Помимо танцев, в программе — авторские коктейли Jack Daniels и, как и всегда, возможность персонализировать свои любимые джинсы.

Бьянка Балти создала коллекцию купальников для YOOX

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Топ-модель Бьянка Балти впервые попробовала свои силы в дизайне. Результатом стала коллекция купальников в стиле ретро для онлайн-магазина YOOX. Bianca Balti Swimwear — это полосатые и однотонные бикини и слитные купальники, вдохновленные духом Калифорнии.

Вышло новое видео Chanel: китайская моделью Лю Вэнь гуляет по Парижу с сумкой Gabrielle

Этот год начался для поклонников Chanel с отличной вести: в продажу выходит новая сумка Gabrielle. Чтобы раскрыть характер и особенности этой модели, модный Дом выпускает видео, где знаменитости прогуливаются с Gabrielle. В новом эпизоде китайская топ-модель Лю Вэнь исследует Париж с его мощеными набережными и роскошными Елисейскими полями.



Tiffany & Co. и Porter поддержали фонд охраны диких слонов Elephant Crisis

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Каролина Вайнберг, Наталья Водянова, Кара Делевинь и Джин Кемпбелл Кара Делевинь Ванесса Аксенте Джин Кемпбелл

Легендарный ювелирный дом Tiffany & Co. в этом году совместно с журналом Porter организовал несколько инициатив в поддержку фонда охраны диких слонов Elephant Crisis. Одна из них — коллекция Save the Wild collection. Ее представили на торжественном вечере в Кенсингтонском дворце. Среди гостей были Кара Делевинь, Даутцен Крез и Наталья Водянова — все в украшениях Tiffany & Co. Гости получили в подарок подвеску-шарм из новой Save the Wild collection, которая появится в продаже в сентябре.

В универмаге «Цветной» прошел концерт Coca-Cola

Несмотря на пасмурную московскую погоду, сезон музыкальных фестивалей и отличных концертов уже открыт. Так, в «Цветном» прошел концерт, среди хэдлайнеров которого были рэпер L’One, украинская поп-группа «Quest Pistols Show» и классики русского рока «Мумий-тролль». Такой необычный состав не случаен — все артисты являются участниками летней кампании Coca-Cola.

Режиссер Педро Альмодовар снялся в рекламной кампании Prada Uomo

Модный дом Prada всегда отличался трепетным отношением к современному искусству. Миучча Прада открывает выставочные пространства в Италии, регулярно сотрудничает с именитыми режиссерами и создает костюмы к фильмам. Но новая рекламная кампания мужской коллекции — беспрецедентный случай: в ней в качестве модели выступил режиссер Педро Альмодовар. По другую сторону объектива встал фотограф Вилли Вандерперре.

В BOSCO Fresh & Bar появилось специальное меню «Fresh & Health»

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Отличные новости для адептов здорового питания: в пространстве BOSCO Fresh & Bar появилось низкокалорийное меню, над которым работала самый востребованный диетолог России Маргарита Королева. Вот некоторые цитаты из нового меню, которые не оставят равнодушным ни одного гурмана: ленивые сырники с цукатами из кумквата, ростки зеленой гречки с печеными баклажанами и чипсами из льняного семени, суп-пюре из цуккини и зеленой спаржи с теплым тартаром из лосося и авокадо.

Outlet Village Белая Дача отметит свое пятилетие концертом Елки и Полины Гагариной

В этом году Outlet Village Белая Дача отмечает свой первый юбилей — 5 лет. По такому случаю 29 июня на территории аутлета развернется настоящий праздник с фейерверком, воздушными шарами и специальными скидками. Главным пунктом программы станет выступление певиц Елки и Полины Гагариной, которые пообещали исполнить все самые любимые хиты. Если вы собираетесь на праздник всей семьей, то не стоит беспокоиться, что детям станет скучно, — для них подготовили специальные развлекательные мероприятия.

Бренд Roberto Bravo выпустил коллекцию, посвященную Святому Николаю Чудотворцу

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Roberto Bravo представили коллекцию, посвященную Святому Николаю Чудотворцу, выполненную ювелирами вручную в серебре 925 пробы и золоте 585 пробы с бриллиантами. Часть средств от продажи коллекции бренд пожертвует «Международному Совету мира Святого Николая» для сохранения и поддержания мира во всем мире.

В Москве прошел ужин марки Iceberg

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Маргарита Мамун Ксения Сухинова Анна Ивченко Анжелика Тиманина Алеся Кафельникова Александра Федорова Александр Терехов

8 июня в ресторане Seven итальянский Дом моды Iceberg собрал гостей по случаю приезда креативного директора бренда — Джеймса Лонга. IT-girls выбрали образы из осенней коллекции Iceberg с черно-белыми комиксами, посвященными Бэтмену, а характерное оформление ужина стало главным хитом Instagram. Дизайнер с энтузиазмом рассказывал светской публике о своих планах по развитию компании, пообещав, что это лишь первый шаг на пути возращения бренда на российский рынок.

В магазинах Tous пройдет кампания «Твой день с Tous»

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C 16 по 18 июня 2017 во всех бутиках Tous пройдет традиционная кампания «Твой день с Tous».Только в этот период всех гостей и клиентов бренда будет ждать много интересных предложений: скидка от 30 до 50 процентов на выделенный ассортимент, включая ювелирные изделия, подарки при любой покупке, а при покупке трех изделий — дополнительный подарок от Tous. Также в бутиках сети пройдет конкурс для всех желающих, в котором будут разыграны уникальные призы и подарки: 5 путешествий в Барселону с экскурсией в главный офис Tous, 50 подвесок в форме легендарного мишки из белого золота с бриллиантами, 100 браслетов из коллекции Mesh.

Longines выступил официальным партнером и хронометристом скачек на приз Президента Российской Федерации 2017

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Победитель скачек на приз Президента Вальтер фон Кенэл и Ингеборга Дапкунайте Церемония награждения скачек на приз Президента

Станислав Круглыхин одержал победу на лошади по имени Конрад Лорд в скачках на приз Президента Российской Федерации, официальным хронометристом которых является швейцарский часовой бренд Longines. Скачки на приз президента РФ, учрежденные в 2004 году, являются главными соревнованиями в ежегодной системе испытания лошадей чистокровной верховой породы на ипподромах России. Официальными часами, идеально отражающими атмосферу, царящую на скачках на Центральном Московском ипподроме в этот день, стали женские часы с синим циферблатом из коллекции The Longines Master Collection.

Бренд Furla отметил свое 90-летие во время фестиваля «Кинотавр»

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Новой площадкой для празднования 90-летнего юбилея Fula стал кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи, в гостинице «Родина Гранд Отель и Спа». Девять элегантных сумочек не только продемонстрировали тренд года, но и рассказывали увлекательную историю бренда. Разделить успех марки пришли: Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Юлия Пересильд, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Анастасия Меськова, Наталья Бардо, Елена Кулецкая, Анна Цуканова-Котт, Ирина Лачина, Екатерина Волкова и многие другие звездные поклонницы Furla.

В ГУМе открылся корнер Marlies Dekkers

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Ясмина Муратович Милана Королева Марлиз Деккерс Жанна Бадоева Мари Коберидзе

31 мая легендарный дизайнер Марлиз Деккерс лично представила новую коллекцию белья «Соблазнение Гейши» и официально открыла корнер marlies|dekkers в ГУМе. Отметим, что Марлиз стала первой, кто предложил акцентировать внимание на декольте, спине и груди, используя минимум деталей. С очередным триумфом дизайнера пришли поздравить: Ясмина Муратович, Мари Коберидзе, Жанна Бадоева, Екатерина Вилкова и Милана Королева.

Марка Pandora представила коллекции «Гламурные ночи» и «Друзья навсегда»

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