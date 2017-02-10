Главные модные новости недели

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Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней
В преддверии Дня святого Валентина Cartier представил серию из трех видеороликов, рассказывающих, на что готовы влюбленные ради своих чувств. Помимо влюбленных акцент в видео сделан на культовых браслетах из коллекции LOVE, напоминая, что более говорящий подарок, отражающий пылкие чувства, придумать сложно.
Описывая весенне-летнюю коллекцию Dior одной фразой, первой приходит на ум J’Adior – буквальное признание в любви бренду стало лейтмотивом первого показа Марии Грации Кьюри. В новом сезоне надпись украсит сумки, туфли, чокеры, футболки, оправы очков и кольца – способов выразить свои чувства к любимой марке стало на один больше.
На этой неделе Piaget поделился грандиозными новостями – с 1 апреля позицию CEO бренда займет Шаби Нури. Новый генеральный директор присоединилась к марке в 2014 году, отвечая за отдел по глобальному управлению брендом, маркетингу ювелирного направления и коммуникациям. В 2016 году девушка была назначена международным управляющим директором по продажам и маркетингу. Следующий шаг – топовая позиция, на которую впервые за всю историю марки назначена женщина.
Испанский бренд продолжает разрушать стереотипы о вещах в размерной линейке plus-size. В новой коллекции Violeta by Mango – полное собрание трендов нового сезона в размерах, доходящих до 60-го. Просторные платья с цветочным принтом, сарафаны с драпировками, рубашки и топы с укороченными рукавами, кимоно с бахромой, юбки с металлическим блеском – будущая весна в Mango обещает быть яркой и бескомпромиссно модной.
Вещи из новой коллекции – это универсальная основа мужского гардероба, выбранные The Weeknd. По версии исполнителя, будущей весной мужчинам не обойтись без золотисто-бежевого бомбера с аппликацией на груди, худи с плоским карманом на груди, трикотажных футболок с необработанным краем и зауженными брюками со шнурком на талии. Все это и другие необходимые элементы мужского гардероба, одобренные одним из самых стильных исполнителей современности, поступят в продажу 2 марта.
Героиней лукбука «Дикая Орхидея» нового сезона стала Сибуи Назаренко, представившая коллекции собственных брендов сети: Savoia, Beatrice и Wild Orchide. В ультрасексуальной съемке, по традиции, соблазнительное белье разной степени откровенности: от более повседневных моделей до подчеркнуто откровенных комплектов для особых случаев.
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