Главные модные новости недели

Cartier опубликовал видео ко Дню святого Валентина

В преддверии Дня святого Валентина Cartier представил серию из трех видеороликов, рассказывающих, на что готовы влюбленные ради своих чувств. Помимо влюбленных акцент в видео сделан на культовых браслетах из коллекции LOVE, напоминая, что более говорящий подарок, отражающий пылкие чувства, придумать сложно.

Новые аксессуары J’Adior

Описывая весенне-летнюю коллекцию Dior одной фразой, первой приходит на ум J’Adior – буквальное признание в любви бренду стало лейтмотивом первого показа Марии Грации Кьюри. В новом сезоне надпись украсит сумки, туфли, чокеры, футболки, оправы очков и кольца – способов выразить свои чувства к любимой марке стало на один больше.

Новое назначение в Piaget

На этой неделе Piaget поделился грандиозными новостями – с 1 апреля позицию CEO бренда займет Шаби Нури. Новый генеральный директор присоединилась к марке в 2014 году, отвечая за отдел по глобальному управлению брендом, маркетингу ювелирного направления и коммуникациям. В 2016 году девушка была назначена международным управляющим директором по продажам и маркетингу. Следующий шаг – топовая позиция, на которую впервые за всю историю марки назначена женщина.

Mango поделился лукбуком коллекции Violeta

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Испанский бренд продолжает разрушать стереотипы о вещах в размерной линейке plus-size. В новой коллекции Violeta by Mango – полное собрание трендов нового сезона в размерах, доходящих до 60-го. Просторные платья с цветочным принтом, сарафаны с драпировками, рубашки и топы с укороченными рукавами, кимоно с бахромой, юбки с металлическим блеском – будущая весна в Mango обещает быть яркой и бескомпромиссно модной.

H&M представил коллекцию Spring Icons Selected by The Weeknd

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Вещи из новой коллекции – это универсальная основа мужского гардероба, выбранные The Weeknd. По версии исполнителя, будущей весной мужчинам не обойтись без золотисто-бежевого бомбера с аппликацией на груди, худи с плоским карманом на груди, трикотажных футболок с необработанным краем и зауженными брюками со шнурком на талии. Все это и другие необходимые элементы мужского гардероба, одобренные одним из самых стильных исполнителей современности, поступят в продажу 2 марта.

«Дикая Орхидея» выпустила лукбук весенне-летней коллекции

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