Главные модные новости недели

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Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней
Показ весенне-летней коллекции Chanel Haute Couture состоялся еще 24 января на Неделе моды в Париже. Свое впечатление о новой коллекции можно составить по фотоотчету с шоу, а узнать, как это было глазами знаменитостей, сидящих на первом ряду, и главной героини показа – Лили-Роуз Депп – из нового видео модного Дома с интервью гостей и юной музы Карла Лагерфельда.
«Любит – не любит» - именно так переводится с итальянского название знаменитой коллекции Pomellato M’ama non M’ama. В 2017 году в обновленную коллекцию вошли 5 колец и 5 браслетов с измененным дизайном – украшения стали более изящными, а оправа – более тонкой. Элегантные изделия украшены аметистом, перидотом, голубым топазом, гранатом и лунным камнем, которые в кольцах обрамляют роскошные белые бриллианты. В России коллекция представлена в бутиках марки в московском Петровском Пассаже и в Сочи.
Dior представил лимитированную версию часов Dior VIII Grand Bal Plume, выпущенную в честь китайского Нового года, символом которого стал Красный Огненный Петух. Модель в стальном корпусе декорирована желтым золотом, бриллиантами и перьями и изготовлена всего в 88 экземплярах с ремешком из красной кожи аллигатора. С таким аксессуаром главный символ 2017 года просто обязан принести удачу!
Всего пару недель назад испанский бренд поделился снимками рекламной кампании весенне-летнего сезона, главными героинями которой стали Фредерикка Софи и Мика Арганараз. Вслед за фотографиями Mango опубликовал короткий видеоролик, в котором знаковые вещи наступающей весны: неоновые платья-миди, комбинезоны из денима, кожаные косухи с голографическим блеском и многое другое, можно оценить в моушене. Осторожно: после просмотра ролика ждать весны становится окончательно невтерпеж.
Британская марка запускает свадебную коллекцию. В новую линейку войдут собственно свадебные платья, платья для подружек невесты, аксессуары и нижнее белье. В первой коллекции будет представлено 5 свадебных платьев, цены на которые будут стартовать от 350 фунтов, и платья для подружек невесты, минимальная цена которых составит всего 85 фунтов. Запуск запланирован уже на апрель этого года.
Tezenis представил новую коллекцию для занятий спортом, которая вполне может составить конкуренцию вещам профильных марок. В фитнес-линейке бренда – целый ряд легинсов, маек и свитшотов, обеспечивающих максимальный комфорт во время тренировок.
Успешное сотрудничество британского дизайнера со спортивным брендом продолжается уже не первый год. Стелла Маккартни рассказывает о своей новой коллекции, созданной в коллаборации с adidas: «Работая над линейкой adidas by Stella McCartney весна-лето 2017, мы хотели вдохновить женщин на новые свершения. И, где бы они не находились, какими бы эти вызовы ни были, новая технологичная и стильная коллекция позволит девушкам всегда чувствовать себя на высоте». За то, чтобы обладательница вещей из коллекции чувствовала себя на высоте, отвечают высокотехнологичные детали и узнаваемый почерк дочери культового рок-певца. Ключевыми предметами коллекции стали майка и легинсы Training Miracle Sculpt, которые действуют как корректирующее белье и обеспечивают компрессионную поддержку. Кроме них – варианты экипировки для восстановительных тренировок, плавания, сайклинга и бега, гарантирующие не только безопасность и эффективность занятий спортом, но и безупречный внешний вид.
4 февраля в «Цветном» начнет работу первый в России концепт-стор Reebok Classic. В пространстве будут представлены эксклюзивные модели обуви и одежды и ключевые коллаборации бренда. В день открытия гостей ждут подарки и бесплатные зоны чистки кроссовок и кастомизации, где персонализировать обувь всем желающим будут художники Kogan и Occultra.
Капсульная коллекция нижнего белья Twin-Set Simona Barbieri обыгрывает ключевой символ праздника всех влюбленных: бра, трусы и пояс для чулок выполнены из прозрачного тюля с кружевом и украшены вышивкой в виде сердец. Благодаря сочетанию бежевого цвета с черным, белье выглядит романтично, но не вычурно. Пожалуй, это идеальный вариант для создания нежного женственного образа.
Тиара Swarovski – традиционное украшение дебютанток Венского Оперного бала с 1950-х годов. Главным ювелирным шедевром грядущего мероприятия станет тиара «Прекрасный голубой Дунай», созданная австрийским брендом совместно с Карлом Лагерфельдом. Название украшения выбрано не случайно: в этом году вальсу «Голубой Дунай» Иогана Штрауса II, открывающему бал, исполняется 150 лет. Дизайн тиары также подсказан темой музыкального произведения: глубокие воды реки символизируют кристаллы сапфировых оттенков и жемчужины.
В новой коллекции часов Uno de 50 минималистичные модели с круглым циферблатом для поклонников классики, с плавными линиями в духе сюрреализма, а также часы с дополнительными индикаторами даты и дня недели¬. Серебро, ремешки из натуральной кожи и дерзкий характер – узнаваемая эстетика испанского бренда теперь в универсальных моделях для мужчин и женщин.
При сотрудничестве с Международной Федерацией лыжного спорта и альпийским курортом Санкт-Мориц, швейцарский бренд Longines представил две лимитированные модели Conquest Classic для мужчин и женщин. Минималистичный стальной корпус в сочетании с темно-синим циферблатом очень точно передает динамику и азарт горнолыжного спорта.
Guess запускает рекламную кампанию весна-лето 2017, снятую на фоне солнечного Палм-Спрингс. Лицами новой коллекции стали Guess Girl модели Хейли Болдуин, Стефано Сала и Эмма Штерн, арт-директором выступил дизайнер линейки Guess by Marciano Пол Марчиано. Женская коллекция включает романтичные длинные платья с глубоким декольте, кокетливые топы, однотонные джинсовые шорты – все, что пригодится для пляжных вечеринок. Мужские футболки, сорочки и бомберы украшены тропическими и камуфляжными принтами, и сочетаются с брюками цвета хаки, шортами и джинсами.
Французский Дом моды для детей Bonpoint и представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Креативный директор Кристин Иннаморато разработала 5 линий одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых: Чарльз и Рей Имз, Прогулка в Ирландию, Talking Heads, Дикий сад и Couture. На этот раз для коллаборации Bonpoint выбрал бренды L/Uniform, Dr. Martens и Golden Goose. Среди звездных гостей трогательного сказочного показа в Париже были замечены Алессандра Амброзио, Коко Роша, Эллисон Паради, Баронесса Каролин Сибер фон Вестенхольц, Айсель Трудел, Стелла Аминова и другие.
Итальянская марка Geox выпустила новую коллекцию кроссовок SFINGE. В ней представлены модели красочных кроссовок из кожи, замши и технологичного текстиля, а также спортивные туфли, декорированные пайетками. Инновационная конструкция подошвы обеспечивает отличную амортизацию, а мягкая стелька из непромокаемой перфорированной телячьей кожи усиливает дышащие свойства обуви. Ждем лета с нетерпением!
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