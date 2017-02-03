Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

03 февраля 2017

Главные модные новости недели

Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней

Звезды о показе весенне-летней коллекции Chanel Haute Couture

Показ весенне-летней коллекции Chanel Haute Couture состоялся еще 24 января на Неделе моды в Париже. Свое впечатление о новой коллекции можно составить по фотоотчету с шоу, а узнать, как это было глазами знаменитостей, сидящих на первом ряду, и главной героини показа – Лили-Роуз Депп – из нового видео модного Дома с интервью гостей и юной музы Карла Лагерфельда.

Обновление в коллекции Pomellato M’ama non M’ama

1/2
  • Главные модные новости недели | галерея [1] фото [1]
  • Главные модные новости недели | галерея [1] фото [2]

«Любит – не любит» - именно так переводится с итальянского название знаменитой коллекции Pomellato M’ama non M’ama. В 2017 году в обновленную коллекцию вошли 5 колец и 5 браслетов с измененным дизайном – украшения стали более изящными, а оправа – более тонкой. Элегантные изделия украшены аметистом, перидотом, голубым топазом, гранатом и лунным камнем, которые в кольцах обрамляют роскошные белые бриллианты. В России коллекция представлена в бутиках марки в московском Петровском Пассаже и в Сочи.

Dior представил новые часы Dior VIII Grand Bal Plume

Dior представил новые часы Dior VIII Grand Bal Plume

Dior представил лимитированную версию часов Dior VIII Grand Bal Plume, выпущенную в честь китайского Нового года, символом которого стал Красный Огненный Петух. Модель в стальном корпусе декорирована желтым золотом, бриллиантами и перьями и изготовлена всего в 88 экземплярах с ремешком из красной кожи аллигатора. С таким аксессуаром главный символ 2017 года просто обязан принести удачу!

Dior представил новые часы Dior VIII Grand Bal Plume

Всего пару недель назад испанский бренд поделился снимками рекламной кампании весенне-летнего сезона, главными героинями которой стали Фредерикка Софи и Мика Арганараз. Вслед за фотографиями Mango опубликовал короткий видеоролик, в котором знаковые вещи наступающей весны: неоновые платья-миди, комбинезоны из денима, кожаные косухи с голографическим блеском и многое другое, можно оценить в моушене. Осторожно: после просмотра ролика ждать весны становится окончательно невтерпеж.

Topshop начнет выпускать свадебные платья

Topshop начнет выпускать свадебные платья

Британская марка запускает свадебную коллекцию. В новую линейку войдут собственно свадебные платья, платья для подружек невесты, аксессуары и нижнее белье. В первой коллекции будет представлено 5 свадебных платьев, цены на которые будут стартовать от 350 фунтов, и платья для подружек невесты, минимальная цена которых составит всего 85 фунтов. Запуск запланирован уже на апрель этого года.

Новая фитнес-коллекция Tezenis

1/5
  • Главные модные новости недели | галерея [2] фото [1]
  • Главные модные новости недели | галерея [2] фото [2]
  • Главные модные новости недели | галерея [2] фото [3]
  • Главные модные новости недели | галерея [2] фото [4]
  • Главные модные новости недели | галерея [2] фото [5]

Tezenis представил новую коллекцию для занятий спортом, которая вполне может составить конкуренцию вещам профильных марок. В фитнес-линейке бренда – целый ряд легинсов, маек и свитшотов, обеспечивающих максимальный комфорт во время тренировок.

Новая коллекция adidas by Stella McCartney

1/3
  • Главные модные новости недели | галерея [3] фото [1]
  • Главные модные новости недели | галерея [3] фото [2]
  • Главные модные новости недели | галерея [3] фото [3]

Успешное сотрудничество британского дизайнера со спортивным брендом продолжается уже не первый год. Стелла Маккартни рассказывает о своей новой коллекции, созданной в коллаборации с adidas: «Работая над линейкой adidas by Stella McCartney весна-лето 2017, мы хотели вдохновить женщин на новые свершения. И, где бы они не находились, какими бы эти вызовы ни были, новая технологичная и стильная коллекция позволит девушкам всегда чувствовать себя на высоте». За то, чтобы обладательница вещей из коллекции чувствовала себя на высоте, отвечают высокотехнологичные детали и узнаваемый почерк дочери культового рок-певца. Ключевыми предметами коллекции стали майка и легинсы Training Miracle Sculpt, которые действуют как корректирующее белье и обеспечивают компрессионную поддержку. Кроме них – варианты экипировки для восстановительных тренировок, плавания, сайклинга и бега, гарантирующие не только безопасность и эффективность занятий спортом, но и безупречный внешний вид.

Reebok Classic открывает первый концепт-стор в России

Reebok Classic открывает первый концепт-стор в России

4 февраля в «Цветном» начнет работу первый в России концепт-стор Reebok Classic. В пространстве будут представлены эксклюзивные модели обуви и одежды и ключевые коллаборации бренда. В день открытия гостей ждут подарки и бесплатные зоны чистки кроссовок и кастомизации, где персонализировать обувь всем желающим будут художники Kogan и Occultra.

Twin-Set Simona Barbieri выпустил коллекцию ко Дню святого Валентина

1/5
  • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [4]
  • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [1]
  • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [2]
  • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [3]
  • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [5]

Капсульная коллекция нижнего белья Twin-Set Simona Barbieri обыгрывает ключевой символ праздника всех влюбленных: бра, трусы и пояс для чулок выполнены из прозрачного тюля с кружевом и украшены вышивкой в виде сердец. Благодаря сочетанию бежевого цвета с черным, белье выглядит романтично, но не вычурно. Пожалуй, это идеальный вариант для создания нежного женственного образа.

Карл Лагерфельд создал тиару для Swarovski

1/2
  • Главные модные новости недели | галерея [5] фото [1]
  • Главные модные новости недели | галерея [5] фото [2]

Тиара Swarovski – традиционное украшение дебютанток Венского Оперного бала с 1950-х годов. Главным ювелирным шедевром грядущего мероприятия станет тиара «Прекрасный голубой Дунай», созданная австрийским брендом совместно с Карлом Лагерфельдом. Название украшения выбрано не случайно: в этом году вальсу «Голубой Дунай» Иогана Штрауса II, открывающему бал, исполняется 150 лет. Дизайн тиары также подсказан темой музыкального произведения: глубокие воды реки символизируют кристаллы сапфировых оттенков и жемчужины.

Uno de50 представил коллекцию часов для мужчин и женщин

1/6
  • Главные модные новости недели | галерея [6] фото [1]
  • Главные модные новости недели | галерея [6] фото [2]
  • Главные модные новости недели | галерея [6] фото [3]
  • Главные модные новости недели | галерея [6] фото [4]
  • Главные модные новости недели | галерея [6] фото [5]
  • Главные модные новости недели | галерея [6] фото [6]

В новой коллекции часов Uno de 50 минималистичные модели с круглым циферблатом для поклонников классики, с плавными линиями в духе сюрреализма, а также часы с дополнительными индикаторами даты и дня недели¬. Серебро, ремешки из натуральной кожи и дерзкий характер – узнаваемая эстетика испанского бренда теперь в универсальных моделях для мужчин и женщин.

Longines выпустил часы Conquest Classic к Чемпионату мира по горным лыжам

1/4
  • Главные модные новости недели | галерея [7] фото [1]
  • Главные модные новости недели | галерея [7] фото [2]
  • Главные модные новости недели | галерея [7] фото [3]
  • Главные модные новости недели | галерея [7] фото [4]

При сотрудничестве с Международной Федерацией лыжного спорта и альпийским курортом Санкт-Мориц, швейцарский бренд Longines представил две лимитированные модели Conquest Classic для мужчин и женщин. Минималистичный стальной корпус в сочетании с темно-синим циферблатом очень точно передает динамику и азарт горнолыжного спорта.

Новая рекламная кампания Guess Jeans весна-лето 2017

1/2
  • Главные модные новости недели | галерея [8] фото [1]
  • Главные модные новости недели | галерея [8] фото [2]

Guess запускает рекламную кампанию весна-лето 2017, снятую на фоне солнечного Палм-Спрингс. Лицами новой коллекции стали Guess Girl модели Хейли Болдуин, Стефано Сала и Эмма Штерн, арт-директором выступил дизайнер линейки Guess by Marciano Пол Марчиано. Женская коллекция включает романтичные длинные платья с глубоким декольте, кокетливые топы, однотонные джинсовые шорты – все, что пригодится для пляжных вечеринок. Мужские футболки, сорочки и бомберы украшены тропическими и камуфляжными принтами, и сочетаются с брюками цвета хаки, шортами и джинсами.

Bonpoint представляет новую коллекцию осень-зима 2017

1/10
  • Главные модные новости недели | галерея [9] фото [2]
  • Главные модные новости недели | галерея [9] фото [1]
  • Главные модные новости недели | галерея [9] фото [3]
  • Главные модные новости недели | галерея [9] фото [4]
  • Главные модные новости недели | галерея [9] фото [5]
  • Главные модные новости недели | галерея [9] фото [6]
  • Главные модные новости недели | галерея [9] фото [7]
  • Главные модные новости недели | галерея [9] фото [8]
  • Главные модные новости недели | галерея [9] фото [9]
  • Главные модные новости недели | галерея [9] фото [10]

Французский Дом моды для детей Bonpoint и представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Креативный директор Кристин Иннаморато разработала 5 линий одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых: Чарльз и Рей Имз, Прогулка в Ирландию, Talking Heads, Дикий сад и Couture. На этот раз для коллаборации Bonpoint выбрал бренды L/Uniform, Dr. Martens и Golden Goose. Среди звездных гостей трогательного сказочного показа в Париже были замечены Алессандра Амброзио, Коко Роша, Эллисон Паради, Баронесса Каролин Сибер фон Вестенхольц, Айсель Трудел, Стелла Аминова и другие.

Яркие кроссовки Sfinge в коллекции Geox Весна-Лето 2017

1/8
  • Главные модные новости недели | галерея [10] фото [1]
  • Главные модные новости недели | галерея [10] фото [2]
  • Главные модные новости недели | галерея [10] фото [3]
  • Главные модные новости недели | галерея [10] фото [4]
  • Главные модные новости недели | галерея [10] фото [5]
  • Главные модные новости недели | галерея [10] фото [6]
  • Главные модные новости недели | галерея [10] фото [7]
  • Главные модные новости недели | галерея [10] фото [8]

Итальянская марка Geox выпустила новую коллекцию кроссовок SFINGE. В ней представлены модели красочных кроссовок из кожи, замши и технологичного текстиля, а также спортивные туфли, декорированные пайетками. Инновационная конструкция подошвы обеспечивает отличную амортизацию, а мягкая стелька из непромокаемой перфорированной телячьей кожи усиливает дышащие свойства обуви. Ждем лета с нетерпением!

Материалы по темам

Главные модные новости неделиГлавные модные новости неделиГлавные модные новости недели

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

ПрактикаКак наносить косметику?
НовостиChanel представили новую помаду-карандаш Le Rouge Crayon De Couleur
НовостиДженнифер Лопес рассказала, почему предпочитает молодых мужчин
НовостиКейт Миддлтон проведет День всех влюбленных без принца Уильяма

ELLE рекомендует

ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами
ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства

Лучшее на Elle

ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Главные модные новости недели

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.