Главные модные новости недели

Звезды о показе весенне-летней коллекции Chanel Haute Couture

Показ весенне-летней коллекции Chanel Haute Couture состоялся еще 24 января на Неделе моды в Париже. Свое впечатление о новой коллекции можно составить по фотоотчету с шоу, а узнать, как это было глазами знаменитостей, сидящих на первом ряду, и главной героини показа – Лили-Роуз Депп – из нового видео модного Дома с интервью гостей и юной музы Карла Лагерфельда.

Обновление в коллекции Pomellato M’ama non M’ama

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«Любит – не любит» - именно так переводится с итальянского название знаменитой коллекции Pomellato M’ama non M’ama. В 2017 году в обновленную коллекцию вошли 5 колец и 5 браслетов с измененным дизайном – украшения стали более изящными, а оправа – более тонкой. Элегантные изделия украшены аметистом, перидотом, голубым топазом, гранатом и лунным камнем, которые в кольцах обрамляют роскошные белые бриллианты. В России коллекция представлена в бутиках марки в московском Петровском Пассаже и в Сочи.

Dior представил новые часы Dior VIII Grand Bal Plume

Dior представил лимитированную версию часов Dior VIII Grand Bal Plume, выпущенную в честь китайского Нового года, символом которого стал Красный Огненный Петух. Модель в стальном корпусе декорирована желтым золотом, бриллиантами и перьями и изготовлена всего в 88 экземплярах с ремешком из красной кожи аллигатора. С таким аксессуаром главный символ 2017 года просто обязан принести удачу!

Dior представил новые часы Dior VIII Grand Bal Plume

Всего пару недель назад испанский бренд поделился снимками рекламной кампании весенне-летнего сезона, главными героинями которой стали Фредерикка Софи и Мика Арганараз. Вслед за фотографиями Mango опубликовал короткий видеоролик, в котором знаковые вещи наступающей весны: неоновые платья-миди, комбинезоны из денима, кожаные косухи с голографическим блеском и многое другое, можно оценить в моушене. Осторожно: после просмотра ролика ждать весны становится окончательно невтерпеж.

Topshop начнет выпускать свадебные платья

Британская марка запускает свадебную коллекцию. В новую линейку войдут собственно свадебные платья, платья для подружек невесты, аксессуары и нижнее белье. В первой коллекции будет представлено 5 свадебных платьев, цены на которые будут стартовать от 350 фунтов, и платья для подружек невесты, минимальная цена которых составит всего 85 фунтов. Запуск запланирован уже на апрель этого года.

Новая фитнес-коллекция Tezenis

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Tezenis представил новую коллекцию для занятий спортом, которая вполне может составить конкуренцию вещам профильных марок. В фитнес-линейке бренда – целый ряд легинсов, маек и свитшотов, обеспечивающих максимальный комфорт во время тренировок.

Новая коллекция adidas by Stella McCartney

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Успешное сотрудничество британского дизайнера со спортивным брендом продолжается уже не первый год. Стелла Маккартни рассказывает о своей новой коллекции, созданной в коллаборации с adidas: «Работая над линейкой adidas by Stella McCartney весна-лето 2017, мы хотели вдохновить женщин на новые свершения. И, где бы они не находились, какими бы эти вызовы ни были, новая технологичная и стильная коллекция позволит девушкам всегда чувствовать себя на высоте». За то, чтобы обладательница вещей из коллекции чувствовала себя на высоте, отвечают высокотехнологичные детали и узнаваемый почерк дочери культового рок-певца. Ключевыми предметами коллекции стали майка и легинсы Training Miracle Sculpt, которые действуют как корректирующее белье и обеспечивают компрессионную поддержку. Кроме них – варианты экипировки для восстановительных тренировок, плавания, сайклинга и бега, гарантирующие не только безопасность и эффективность занятий спортом, но и безупречный внешний вид.

Reebok Classic открывает первый концепт-стор в России

4 февраля в «Цветном» начнет работу первый в России концепт-стор Reebok Classic. В пространстве будут представлены эксклюзивные модели обуви и одежды и ключевые коллаборации бренда. В день открытия гостей ждут подарки и бесплатные зоны чистки кроссовок и кастомизации, где персонализировать обувь всем желающим будут художники Kogan и Occultra.

Twin-Set Simona Barbieri выпустил коллекцию ко Дню святого Валентина

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Капсульная коллекция нижнего белья Twin-Set Simona Barbieri обыгрывает ключевой символ праздника всех влюбленных: бра, трусы и пояс для чулок выполнены из прозрачного тюля с кружевом и украшены вышивкой в виде сердец. Благодаря сочетанию бежевого цвета с черным, белье выглядит романтично, но не вычурно. Пожалуй, это идеальный вариант для создания нежного женственного образа.

Карл Лагерфельд создал тиару для Swarovski

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Тиара Swarovski – традиционное украшение дебютанток Венского Оперного бала с 1950-х годов. Главным ювелирным шедевром грядущего мероприятия станет тиара «Прекрасный голубой Дунай», созданная австрийским брендом совместно с Карлом Лагерфельдом. Название украшения выбрано не случайно: в этом году вальсу «Голубой Дунай» Иогана Штрауса II, открывающему бал, исполняется 150 лет. Дизайн тиары также подсказан темой музыкального произведения: глубокие воды реки символизируют кристаллы сапфировых оттенков и жемчужины.

Uno de50 представил коллекцию часов для мужчин и женщин

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В новой коллекции часов Uno de 50 минималистичные модели с круглым циферблатом для поклонников классики, с плавными линиями в духе сюрреализма, а также часы с дополнительными индикаторами даты и дня недели¬. Серебро, ремешки из натуральной кожи и дерзкий характер – узнаваемая эстетика испанского бренда теперь в универсальных моделях для мужчин и женщин.

Longines выпустил часы Conquest Classic к Чемпионату мира по горным лыжам

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При сотрудничестве с Международной Федерацией лыжного спорта и альпийским курортом Санкт-Мориц, швейцарский бренд Longines представил две лимитированные модели Conquest Classic для мужчин и женщин. Минималистичный стальной корпус в сочетании с темно-синим циферблатом очень точно передает динамику и азарт горнолыжного спорта.

Новая рекламная кампания Guess Jeans весна-лето 2017

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Guess запускает рекламную кампанию весна-лето 2017, снятую на фоне солнечного Палм-Спрингс. Лицами новой коллекции стали Guess Girl модели Хейли Болдуин, Стефано Сала и Эмма Штерн, арт-директором выступил дизайнер линейки Guess by Marciano Пол Марчиано. Женская коллекция включает романтичные длинные платья с глубоким декольте, кокетливые топы, однотонные джинсовые шорты – все, что пригодится для пляжных вечеринок. Мужские футболки, сорочки и бомберы украшены тропическими и камуфляжными принтами, и сочетаются с брюками цвета хаки, шортами и джинсами.

Bonpoint представляет новую коллекцию осень-зима 2017

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Французский Дом моды для детей Bonpoint и представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Креативный директор Кристин Иннаморато разработала 5 линий одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых: Чарльз и Рей Имз, Прогулка в Ирландию, Talking Heads, Дикий сад и Couture. На этот раз для коллаборации Bonpoint выбрал бренды L/Uniform, Dr. Martens и Golden Goose. Среди звездных гостей трогательного сказочного показа в Париже были замечены Алессандра Амброзио, Коко Роша, Эллисон Паради, Баронесса Каролин Сибер фон Вестенхольц, Айсель Трудел, Стелла Аминова и другие.

Яркие кроссовки Sfinge в коллекции Geox Весна-Лето 2017

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