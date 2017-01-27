Главные модные новости недели

Cartier представил новые браслеты из коллекции LOVE

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В одной из самых популярных коллекций Cartier – LOVE – пополнение. Новые изящные версии браслетов выполнены из желтого, белого и розового золота и продаются в двух вариациях – с бриллиантами или без. Поклонники марки в курсе – более подходящий способ выразить свои чувства, чем преподнести украшение со смыслом, придумать сложно.

Dior представил новую модель солнцезащитных очков

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Впервые представленная на весенне-летнем показе марки, дебютном для нового креативного директора Dior Марии Грации Кьюри, модель DIO(R)EVOLUTION еще на показе отправилась в wish-list всех поклонниц бренда. Теперь наконец их желание может стать реальностью – эти солнцезащитные очки – один из главных запусков наступающего сезона. Модель из ацетата и металла выполнена в двух вариациях: золотой и серебряной, с талисманом-звездой, украшающей оправу формы «авиатор».

Дом Сarrera y Сarrera открыл первый монобрендовый бутик в Сочи

При сотрудничестве с BOSCO DI CILIEGI испанский ювелирный Дом Carrera y Carrera открыл первый монобрендовый бутик, который расположился в отеле Marriott в развлекательном комплексе «Сочи казино и курорт». Эксклюзивность бренда соблюдена до мелочей - все украшения, представленные в новом пространстве, изготовлены вручную и производятся исключительно в стенах единственной мастерской в Мадриде.

Michael Kors представляет новую весеннюю коллекцию часов

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Минимализм и пристальное внимание к деталям стали основными задачами при создании новой коллекции Michael Kors. Новая модель Portia придется по вкусу любителям изысканного и утонченного дизайна. Женственная и нежная модель Cinthia станет отличным украшением на вечер, а модели Briar и Lake созданы специально для любительниц «мужских форм».

Bonpoint x Stone Paris выпустили совместную ювелирную коллекцию

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Французский бренд детской одежды Bonpoint и ювелирный дом Stone Paris выпустили совместную ювелирную коллекцию. Ее символом стали знаковые для Bonpoint вишенки, которые украшают серию браслетов и подвесок. Каждый кулон покрыт шестью каноническими белыми бриллиантами диаметром 1 мм и представлен в нежно-розовом золоте, белом и ансамблем белого и розового в одном изделии. Эти композиции станут отличным парным украшением для мам и дочек. Стоимость браслета – 53 000 руб. и подвески – от 68 000 руб.

Мастер-классы в Детском Bosco клубе

Вопрос о том, чем занять малыша во время шопинга, снят, по крайней мере, во время шопинга в ГУМе. На втором этаже Детского ГУМа в полную силу работает Детский Bosco Клуб, где сейчас открыт набор в обучающие студии «Раннее развитие», «Музыкальное развитие», «Подготовка к школе», «Хореография», «Итальянский язык», «Английский язык», «Актерское мастерство», «Вокал» и «Современный танец». Кроме того, каждые выходные в детском пространстве проводятся мастер-классы по прикладному творчеству и проходят спектакли. Скучать малышам точно не придется!

Стефано Сала и Белен Родригес в рекламной кампании Marciano

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Декорациями к съемке новой весенне-летней коллекции Marciano стали живописные пляжи Сицилии. Именно их Пол Марчиано, выступивший арт-директором рекламной кампании, выбрал фоном для вещей нового сезона, представленных на фото Белен Родригес и Стефано Сала. С его выбором сложно не согласиться – атмосферные снимки только усиливают мечты о долгожданном лете и заряжают на охоту за ультрасексуальными новинками в бутиках марки.

Магазин Rendez-Vous отметил 7 лет в Куршевеле

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Яна Фисти Софи Елисеева Рита Галкина Евгений Фист Виктория Демидова

Свой 70-летний юбилей в этом году с размахом отметил горнолыжный курорт Куршевель. Магазин Rendez-Vous присоединился к празднику в идентичном статусе именинника – бутик обувной сети магазинов отмечает седьмой день рождения. По этому случаю бренд организовал праздничный коктейль, вот только подарки на этот раз дарили не имениннику, а приглашенным гостям, которые получили по паре обуви из знаковой коллекции Rendez-Vous by Giorgio Fabiani. Среди гостей можно было заметить: Яну Добровольскую, Юлию Хорошавину, Викторию Демидову, Риту Галкину, Софи Елисееву, Яну Фисти и Евгения Фиста и многих других.

H&M объявляет об открытии первого магазина в Казахстане

В марте 2017 года свои двери распахнет первый бутик H&M в Казахстане. Со свойственным для бренда размахом пространство займет 2 этажа и более 3 000 кв м, а это значит, что места для шопинга будет предостаточно. В магазине будут представлены основные концепты бренда: одежда для женщин, мужчин, детей и подростков, белье, аксессуары и обувь. Долгожданный H&M откроется в ТРЦ MEGA Alma-Ata, и остается лишь догадываться, какие очереди предстоит выстоять поклонникам бренда.

Pandora вернулась к докризисным ценам

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Отличная новость для всех поклонниц браслетов Pandora с шармами – марка снизила цену на культовое украшение до 3900 рублей. Именно столько стоил браслет 15 лет назад, когда бренд появился на российском рынке. Теперь поводов отметить важное событие покупкой памятного украшения на один больше!

Adidas Originals опубликовал лукбук коллекции EQT

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Автором лукбука весенне-летней коллекции adidas Originals EQT стал культовый немецкий фотограф Юрген Теллер, выбравший декорациями для съемки улицы Берлина. Фото живого классика fashion-фотографии до конца недели можно оценить на выставке #EQT GALLERY на Кузнецком Мосту. Кроме непосредственно снимков на экспозиции представлены архивные кроссовки и арт-инсталляции с моделями нового поколения. Все это – в рамках запуска кроссовок EQT в новой красной расцветке, которые поступили в продажу на этой неделе.

Кайли Дженнер стала лицом женской коллекции Puma Swan

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Puma уже не первый сезон выпускает совместные коллекции с New York City Ballet в рамках кампании «Будь собой». Лицом очередной капсулы, получившей название Swan, стала Кайли Дженнер, представившая ключевые образы из линейки: комбинезон Puma Explosive, кейп Swan и несколько моделей обуви. Обновить спортивный (и не только) гардероб вещами, как у младшей сестры Ким Кардашьян, можно с 1 февраля.

J.Kim представила лукбук коллекции pre-fall 2017

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