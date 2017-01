Главные модные новости недели

Chanel представил рекламную кампанию весенне-летней коллекции

Грандиозные декорации каждого шоу Chanel – прямая отсылка к тематике коллекции, в свете которой Карл Лагерфельд раз за разом препарирует символы Дома. Ради показа весенне-летнего сезона дизайнер превратил Гран-Пале в масштабный центр обработки данных, подчеркивая контраст присущей вещам бренда женственности и тонко переданного духа времени, который 83-летний дизайнер улавливает едва ли не точнее, чем его более молодые коллеги. В преддверии нового сезона марка поделилась снимками из рекламной кампании коллекции, наглядно демонстрирующими, что один из старейших парижских Домов остается в авангарде моды, мастерски поспевая за главными приметами века высоких технологий. Так, изображения, по традиции сделанные самим Лагерфельдом, - микс портретов и фото моделей в полный рост, соединенных в коллажи на стерильном белом фоне. Сочетание утрированно женственных образов и экстравагантного киберпанка – таков, по версии Chanel, рецепт успешной коллекции во времена, когда смена сезонов не поспевает за изменением модных тенденций. Учитывая бессменный успех всего, к чему прикладывает руку культовый дизайнер, в его правоте сомнений не возникает.

Alberta Ferretti выпустил первую капсульную коллекцию в концепции See Now Buy Now

Все больше брендов вступает в ряды адептов концепции See Now Buy Now. В числе новобранцев – Alberta Ferretti, выпустивший первую капсульную коллекцию, поступившую в продажу сразу после презентации. Лимитированная линейка Rainbow Week – набор «неделька» из семи свитеров из шерсти и кашемира в различных цветовых вариациях. На каждом – название дня недели. Коллекция уже в продаже и представлена в Москве в бутиках марки в ГУМе и Петровском пассаже.

Dior представил видео в поддержку новой коллекции

В дополнение к рекламной кампании нового сезона Dior выпустил атмосферное видео, позволяющей рассмотреть все детали вещей из первой коллекции Марии Грации Кьюри на посту креативного директора Дома. Автором видео выступила Брижит Лакомб, уже знакомая поклонникам бренда по циклу короткометражек The Women Behind the Lens, опубликованных в преддверии весенне-летнего шоу в Париже.

Тони Гаррн в рекламной кампании Elisabetta Franchi

Элегантные и чувственные голливудские звезды образца 1980-х годов - ролевые модели, взятые за основу новой рекламной кампании Elisabetta Franchi, героиней которой стала новая посланница бренда Тони Гаррн. За воплощение на снимках иконической кинодивы в роскошных декорациях грандиозной виллы на голливудских холмах отвечал фотограф Джампаоло Сгура, отразивший в фото культовый стиль 1980-х, ставший лейтмотивом весенне-летней коллекции итальянской марки.

Ранкин снял Джессику Харт для Triumph

Все ипостаси современной успешной женщины в одной съемке – такова главная идея новой рекламной кампании Triumph Find The One For Every You, снятой культовым fashion-фотографом Ранкиным. Героиней съемки, мастерски перевоплощающейся от образа к образу, стала Джессика Харт, представившая несколько основных линеек марки, в том числе женственную Amourette 300, инновационную Magic Boost и спортивную Triaction. Вся фотоистория – своеобразное руководство к действию, призывающее выбрать идеально подходящее именно вам белье из многообразия немецкого бренда.

Incanto представил новую коллекцию Magic Shape

1 / 2



Самый простой и действенный способ скорректировать все несовершенства фигуры – взять на вооружение корректирующее белье. Лучшее тому доказательство – новая коллекция Incanto Magic Shapes, белье из которой идеально моделирует силуэт, оставаясь абсолютно незаметным под одеждой. В коллекции – утягивающий корсет, шорты с эффектом push-up , платье из шелковистой микрофибры, слипы с завышенной талией и корсаж с подвязками для чулок – в общем, все для того, чтобы визуально приблизить фигуру к совершенству без особых усилий.

В России начал работу онлайн-магазин Falconeri

Отличные новости для всех поклонников отменного итальянского трикотажа – в России начал работать интернет-магазин Falconeri. В копилку причин оценить новое шопинг-пространство – сезонные скидки, достигающие на сайте 50%.

Систин Сталлоне снялась в лукбуке круизной коллекции Twinset Simona Barbieri

«Венеция – сюрреалистический город, - рассказывает дочка Сильвестра Сталлоне, Систин, о съемках круизной коллекции Twinset Simona Barbieri, - для такой иностранки, как я, очутиться здесь, как попасть в сказку!». Романтическое настроение Систин оказалось в гармонии с самой коллекцией итальянского бренда. Блузка с лаконичной плиссировкой, длинное платье из кружева и с цветочным принтом идеально подходят для лодочных прогулок по извилистым каналам Венеции. «В этой одежде я чувствую себя комфортно и непринужденно, - говорит 19-летняя уроженка Калифорнии, - в ней есть и женственные детали, и спортивные, все, как я люблю!»

Breguet представляет новую версию Tradition Dame

Накануне международной выставки часового и ювелирного искусства Baselworld 2017, часовой Дом Breguet представляет новую версию Tradition Dame. Модель выполнена из нежно-розового золота с заводным барабаном, спрятанным под изящно смещенным циферблатом в положении «12 часов» и украшенным узором в форме розы. Изготовленный из натурального белого перламутра, циферблат украшен изысканным гильошированным узором Clou de Paris. Безель украшают 68 бриллиантов классической огранки, а камень, закрепленный на заводной головке, гармонично завершает композицию. Tradition Dame демонстрирует высочайший уровень мастерства и имеет все шансы стать избранной в коллекции Tradition.

Джузеппе Занотти и Зейн Малик создали капсульную коллекцию

Обувной бренд Giuseppe Zanotti представляет капсульную коллекцию мужской обуви Giuseppe for Zayn (#GiuseppexZayn), созданную Джузеппе Дзанотти с популярным певцом, обладателем платиновых дисков, Зейном Маликом. «Я уверен, что стилем обладают яркие личности, которые не бояться рисковать, выражать свои идеи, – отмечает Зейн. – У меня сложилось впечатление, что все это присуще Джузеппе и его коллекциям, я же так же относиться к моей музыке. Поэтому когда зародилась идея о сотрудничестве, я подумал: «да, это должно сработать!». «Зейн – это, несомненно, икона стиля, – говорит Джузеппе Дзанотти. – Он такой, какой есть на самом деле, в нем нет притворства. Его музыка душевна, а его стиль натурален. Его можно описать как современный и в меру бунтарский». В коллекции представлено 4 пары обуви (ботинки и сникеры) из замши и кожи в черно-зеленой цветовой палитре.

Марка MANGO выпустила рекламную кампанию Весна-Лето 2017

Mango запускает новую рекламную кампанию весенне-летней коллекции 2017 с участием восходящей звезды модельного бизнеса Фредерикке Софи и неординарной модели Мики Арганараз. В новой коллекции MANGO - неоновые платья-миди, комбинезоны из денима, кожаные косухи с голографическим блеском, замшевые юбки, шифоновые платья в пол, рубашки свободного кроя из натуральных материалов и многое другое.

Rado представляет обновленную модель из коллекции True Thinline

