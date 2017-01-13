Главные модные новости недели

Chanel объявил о выходе рекламной кампании новой it-bag CHANEL’s GABRIELLE

Культовый модный Дом добавит в список знаковых аксессуаров еще один пункт – сумку CHANEL’s GABRIELLE, впервые представленную на весенне-летнем показе марки. Новой it-bag будет посвящена отдельная рекламная кампания, которая увидит свет 3 апреля. Удовлетворить любопытство поклонников бренда пока призван скетч авторства Карла Лагерфельда и звездный список участников съемки: Кристен Стюарт, Каролин де Мегрэ, Фаррелл Уильямс и Кара Делевинь.

Ilgiz F. выпустил коллекцию для Sublime by Bosco в ГУМе

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Один из наиболее титулованных российских художников-ювелиров Ильгиз Фазулзянов создал лимитированную коллекцию, представленную только в бутике Sublime by Bosco в ГУМе. В фокусе дизайнера марки Ilgiz F. – русское ар-деко. В ювелирном прочтении одно из самых самобытных направлений искусства воплотилось в линейку роскошных украшений: серьги «Васильки» из желтого золота с эмалью и бриллиантами, серьги «Маки» из желтого золота с эмалью, кварцем, жемчугом и бриллиантами и серьги «Прялки» из желтого золота с эмалью и бриллиантами. Советуем поторопиться – количество строго ограничено.

Michael Kors представил новое видео Glamour Games

Героиней новых Glamour Games – забавной игры, в которой Майкл Корс и главные мировые звезды отгадывают любимые вещи друг друга – стала Кейт Хадсон. В четырехминутном видео –уморительные пантомимы с участием звездного дизайнера и актрисы. Очередной короткий ролик из одноименной серии - безотказное средство для поднятия настроения.

Longchamp представили весенне-летнюю рекламную кампанию

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Французский Дом Longchamp запускает новую рекламную кампанию с Алексой Чанг в главной роли. На этот раз модель оказалась в объективе известного фотографа Микаэля Янссона. На кадрах – волшебный сад в центре шумного Парижа, сумка Paris Premier цвета слоновой кости, а так же культовые модели сумок Pénélope, Le Pliage Héritage и Le Pliage Cuir Rayé. Longchamp также представляет серию коротких фильмов о любви Алексы Чанг к Парижу. Для работы над роликами Longchamp пригласил Лоика Прижана, знаменитого видеооператора показов Недели моды в Париже.

Джо Джонас стал лицом новой линии нижнего белья GUESS “Hero”

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Музыкант, актер и звезда социальных сетей Джо Джонас стал лицом новой коллекции нижнего белья GUESS «Hero». Вместе с Джо на кадрах съемки появилась и звезда ожидаемого сериала «Спасатели Малибу» Шарлотта Маккинни. В мужской коллекции «Hero” - боксеры, футболки и майки с логотипом бренда, а в женской можно найти кружевные трусы и бюстгалтеры push-up, которые безупречно садятся по фигуре, облегая каждую линию и подчеркивая достоинства фигуры.

Марка Ballin выпустила капсульную коллекцию

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В коллекции “A Fancy Day”, кажется, есть все – и постмодернизм 80-х (только посмотрите на элементы в стиле работ Кита Харинга), геометричные принты, пастельные и яркие электрические цвета. В капсуле есть и однотонные модели: практичные шопперы, актуальные в этом сезоне рюкзаки и вместительные сумки-мешки, украшенные кисточками. Среди клатчей – изделия с жесткой или мягкой формой, а также изящные минодьеры.

Бренд Peuterey представил коллекцию Icon project

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Итальянский бренд Peuterey представляет новую коллекцию, посвященную первому полету дирижабля Цеппелин над водами Боденского озера 2 июля 1900 года. В коллекцию вошли теплые бесшовные и ультралегкие модели, изготовленные из органического хлопка, а также из инновационного материала Thindown. Мужские и женские тренчи получили свои названия в честь дирижаблей - самого первого Zeppelin и Graf, который совершил круговой перелёт в Южную и Северную Америку. Парки также получили свои названия в честь летательных аппаратов - Giffard в честь первого парового дирижабля, а Macon - самого быстрого из них. Snowbird - рекордсмен по скорости полетов через Атлантику, Norge - совершил первый полет через Северный полюс.

Mezzatorre представляет первую коллекцию брючных костюмов

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