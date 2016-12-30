Главные модные новости недели

Украшения из новой коллекции Chanel – Bouton de Camelia – это утонченная ювелирная интерпретация одной из легендарных эмблем Дома Chanel. О символизме, пронизывающем все, выходящее под фамилией легендарной Мадемуазель, в коллекции напоминает цветок камелии – один из главных элементов ДНК Дома, введенный Мадемуазель еще в 1913 году. Каждое из украшений: кольца, серьги, колье и подвески, – выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами.

В рамках Международного Салона Высокого Часового Искусства в январе 2017 года Cartier представит часовые новинки Trait d’éclat и Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold Watch, отличительной особенностью которых является работа с золотом в технике flammé.

Украшения, инкрустированные рубинами, давно стали знаковыми для Дома Cartier. В начале 20 века Cartier поставлял рубины ко двору махараджей, драгоценности с ними носили Грейс Келли и Элизабет Тейлор. Две любимые темы дома Cartier – рубины и ленты – нашли свое отражение в новых часах высокого ювелирного искусства Trait d’éclat watch. Часы с механическим заводом, выполненные из белого золота, инкрустированные рубинами и бриллиантами, стали одновременно продолжением истории Дома и возрождением классического символа чувственности – ленты.

Новые мужские часы Cartier RONDE LOUIS CARTIER XL FLAMED GOLD WATCH созданы по уникальной технологии работы с огнем, требующей невероятного опыта и аккуратности: самая горячая температура дает синий цвет, едва теплый – бежевый. Обратите внимание на фигуру пантеры: чтобы добиться перехода цвета от коричневого к бежевому мастер потратил много часов, раз за разом возвращаясь к работе.