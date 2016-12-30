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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

30 декабря 2016

Главные модные новости недели

Самое интересное, что произошло в мире моды и шопинга за последние несколько дней

НОВАЯ ЮВЕЛИРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ CHANEL "BOUTON DE CAMELIA"

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Украшения из новой коллекции Chanel – Bouton de Camelia – это утонченная ювелирная интерпретация одной из легендарных эмблем Дома Chanel. О символизме, пронизывающем все, выходящее под фамилией легендарной Мадемуазель, в коллекции напоминает цветок камелии – один из главных элементов ДНК Дома, введенный Мадемуазель еще в 1913 году. Каждое из украшений: кольца, серьги, колье и подвески, – выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами.


ЧАСОВЫЕ НОВИНКИ ОТ CARTIER

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В рамках Международного Салона Высокого Часового Искусства в январе 2017 года Cartier представит часовые новинки Trait d’éclat и Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold Watch, отличительной особенностью которых является работа с золотом в технике flammé.

Украшения, инкрустированные рубинами, давно стали знаковыми для Дома Cartier. В начале 20 века Cartier поставлял рубины ко двору махараджей, драгоценности с ними носили Грейс Келли и Элизабет Тейлор. Две любимые темы дома Cartier – рубины и ленты – нашли свое отражение в новых часах высокого ювелирного искусства Trait d’éclat watch. Часы с механическим заводом, выполненные из белого золота, инкрустированные рубинами и бриллиантами, стали одновременно продолжением истории Дома и возрождением классического символа чувственности – ленты.

Новые мужские часы Cartier RONDE LOUIS CARTIER XL FLAMED GOLD WATCH созданы по уникальной технологии работы с огнем, требующей невероятного опыта и аккуратности: самая горячая температура дает синий цвет, едва теплый – бежевый. Обратите внимание на фигуру пантеры: чтобы добиться перехода цвета от коричневого к бежевому мастер потратил много часов, раз за разом возвращаясь к работе.


TAG HEUER ВЫПУСКАЕТ МАНУФАКТУРНЫЙ ХРОНОГРАФ

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Швейцарский часовой бренд TAG Heuer не перестает удивлять своими новинками и представляет абсолютно новый мануфактурный хронограф полностью выполненный из керамики. Знаменитой модели Carrera HEUER-01 всего два года, но за счет своей популярности и прогрессивности она успела стать знаковой для мануфактуры Tag Heuer. Обилие различных составных элементов, а именно 12 вариаций, позволяет создать несколько комбинаций цветов и материалов.

НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ CATERINA LEMAN

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  • Главные модные новости недели | галерея [4] фото [4]

В преддверии Нового года немецкая марка Caterina Leman запускает праздничную коллекцию. В своей привычной манере Катерина Леман остается преданной элегантным, аристократичными и классическим решениям. А благодаря блеску пайеток ее платья станут идеальным выбором для встречи Нового года.

Новая коллекция Patrizia Pepe Весна-Лето 2017

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  • Главные модные новости недели | галерея [5] фото [2]
  • Главные модные новости недели | галерея [5] фото [3]
  • Главные модные новости недели | галерея [5] фото [4]
  • Главные модные новости недели | галерея [5] фото [5]
  • Главные модные новости недели | галерея [5] фото [6]

Легкая и романтичная, новая коллекция Весна-Лето 2017 была создана под вдохновением свободы творчества. Цветовая палитра напоминает холст картины с многоиграющими акварельными изображениями: песчаный бежевый, небесно-серый, светло-зеленый и нежно-розовый цвета подчеркивают сияние красного, кораллового и зеленого. Графичные и цветочные, радужные и нежные принты, казалось бы такие разные, весьма лаконично сливаются воедино. Отдельным штрихом коллекции стали обновленные сумки. Помимо классических моделей из сафьяновой кожи, из которой выполнены культовые сумки из линии Lock, в коллекции представлены изделия, дополненные отделкой из оргстекла, металла, блесток, нейлона и денима.

Праздничное настроение от бренда SOKOLOVЗимняя бабочка: все о новой коллекции сумок Patrizia Pepe

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