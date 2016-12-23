Главные модные новости недели

Dior представил рекламную кампанию весенне-летней коллекции

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Dior опубликовал рекламную кампанию первой коллекции, созданной новым креативным директором Дома Марией Грацией Кьюри. Главными героинями съемки авторства Бриджитт Лакомб стали сестры Рут и Мэй Белл. В фокусе снимков – идея о разных подходах к красоте, пропагандируемая новым дизайнером бренда. Выбор востребованных в мире моды близнецов с идентичными чертами лица, но кардинально противоположным стилем – метафора концепции Кьюри, провозглашающую одинаково прекрасными и спортивную андрогинность, и подчеркнутую чувственность.

В Сочи открывается новый бутик Sublime by Bosco

К новому горнолыжному сезону в Красной Поляне откроется бутик Sublime by Bosco. Второй по счету ювелирно-часовой магазин компании Bosco di Ciliegi расположится в комплексе «Сочи казино и курорт» на территории «Горки Город». В числе представленных брендов – культовые Bulgari, Carrera y Carrera, Omega, Chanel, Piaget, Cartier и многие другие, часть из которых обзаведется в новом бутике монобрендовыми корнерами, а другие – в роскошной мультибрендовой зоне.

Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании Max Mara

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Второй сезон подряд, выбирая рекламное лицо, отдает предпочтение Джиджи Хадид. На этот раз одна из самых популярных моделей последних лет представила аксессуары бренда. В центре внимания рекламной кампании – новая it bag марки – BoBag, впервые представленная на миланском показе в сентябре. Модель, вдохновленная творчеством и личностью культового архитектора и дизайнера Лины Бо Барди, представлена в двух размерах и материалах – опойковой и оленьей коже – и нескольких цветовых вариациях: телесном, черном, гипсовом, синем, белом, красном и верблюжьем.

Линия Paris Premier от Longchamp: в центре внимания

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Французский бренд Longchamp представил обновленную версию сумки Paris Premier, посвященную первому округу Парижа и улице Сент-Оноре. Теперь модель доступна в новых цветах - слоновой кости и ярко-красном. Но в наступающем сезоне появится и двуцветный вариант Paris Premier: с сочетаниями теплых оттенков – терракотового и кораллового, а также темно-синего и шоколадного. Неудивительно, что эта сумка всего за несколько месяцев превратилась в знаковую для Longchamp – сочетание традиций в исполнении и инноваций в декоре никогда не остается без внимания.

Freywille: презентация нового дизайна "Совершенный поцелуй"

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Ювелирный бренд Freywille представляет новую коллекцию «Совершенный поцелуй», вдохновленную известным на весь мир шедевром Густава Климта в стиле модерн. Дуализм работы, противопоставление мужского и женского образов, отразился в цветовой гамме украшений – золотистые и черные тона рифмуются в линии с мягкими пастельными оттенками. Стоит отметить, что при создании коллекции ювелиры использовали целых пять видов золота – что снова перекликается с картиной, ведь Климт писал ее как раз в Золотой период своего творчества.

Новая лимитированная коллекция TOUS

В преддверии новогодних праздников TOUS представляет лимитированную коллекцию, в которой знаковый медвежонок предстанет в новом обличии. Казалось бы, что еще можно было придумать с символом испанского ювелирного бренда? Но на этот раз дизайнеры выполнили знаменитую подвеску в стиле золотых слитков – она объемная, выпуклая и, конечно, полностью сделана из желтого золота. В продажу поступит всего 500 таких украшений, а тем, кто успеет приобрести подвеску одним из первых, бренд приготовил комплимент в качестве особой упаковки в форме золотого слитка.

Новогодняя кампания Agent Provocateur Nice or Naughty

Бельевой бренд Agent Provocateur в преддверии праздников запускает новую кампанию «Nice or Naughty?», лицом которой стала британская актриса Джуно Темпл. Новогодняя кампания дает возможность каждой девушке право выбора между пленительно-нежным образом невинной девочки и образом роковой женщины-вамп. Комплекты белья, украшенные эластичными лентами с кристаллами Swarovski или французским кружевом, изделия с хищными анималистическими принтами, а также смелые аксессуары (стрип-покер или набор сексуальных ароматов, хлысты или кружевные маски, подвязки или перчатки) помимо бутика будут представлены и на сайте Agent Provocateur.

Новогодний лукбук «Бюстье»

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Традиционно роскошную новогоднюю коллекцию «Бюстье» решил представить в атмосферных интерьерах, вдохновленных легендарным «Восточным экспрессом». С маркой сложно не согласиться – на контрасте с этническими деталями изысканное кружевное белье выглядит как никогда эффектно.

Новая коллекция Axenoff Jewellery «Царевна Лебедь»

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Axenoff Jewellery представляет новую коллекцию «Царевна Лебедь», посвящённую сразу нескольким культурным традициям. Это и сказки Пушкина, картины Врубеля и Билибина, балет на музыку Чайковского, построенные на основе образа лебедя. Но кроме русского наследия, Петр Аксенов обращается так же к истории великого чудака Людвига Баварского, которого современники называли королем-лебедем. Сказочные и легкие, словно сотканные из кружева тиары, броши и серьги послужат отличным аксессуаром на выход, особенно для тех, кто собирается на «Лебединое озеро» в Большой.

Новогодняя коллекция Moonka для интернет-магазина Aizel.ru

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Открытые и фаланговые кольца, пусеты, серьги-подвески, браслеты и сотуары – 20 предметов из покрытого розовым золотом или родием серебра с инкрустацией турмалинами и топазами – так выглядит лимитированная новогодняя коллекция, созданная московским ювелирным брендом Moonka для Aizel.ru. Выбор камней не случаен: розовые турмалины – рубеллиты – олицетворяют огненную стихию наступающего года, а зеленые топазы – верделиты – точное попадание в главный цвет 2017-го по версии Pantone. Приятная мелочь – каждый камень имеет свой оттенок, структуру, рисунок и включение, что дает украшениям полное право называться эксклюзивными.

В Санкт-Петербурге открывается новый магазин Incanto