Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке

«Эта коллекция ― о свободе, уверенности, силе и оптимизме. Одежда для реальной жизни и реальной женщины», - описывая свою осеннюю коллекцию, Виктория Бэкхем использует главные коды актуальной моды. И действительно ― вещи под ее лейблом идеально вписываются в современный гардероб. Здесь есть и мужской крой, чуть более свободный, чем принято на Севил Роу, но идеальный для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этих объемных жакетах и широких брюках. Костюмы чередуются с летящими платьями из шифона и джерси ― но эти платья не имеют ничего общего с теми облегающими провокационными нарядами, которые Бэкхем создавала раньше. В этой коллекции вообще отчетливо видна эволюция Виктории как дизайнера ― она и сама сегодня предпочитает свободный крой и палитру джентльменских клубов, от синего до бордового. Правда, на показе мы практически не увидели каблуков и шпилек ― и это при том, что Виктория никогда не ходит на плоской подошве. Но такие детали и отличают марку от личного гардероба бывшей участницы Spice Girls ― современная женщина не равняется на икон и создает свои образы сама.