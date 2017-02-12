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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

12 февраля 2017

Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке

Расслабленная элегантность и платья из джерси в осенней коллекции дизайнера

«Эта коллекция ― о свободе, уверенности, силе и оптимизме. Одежда для реальной жизни и реальной женщины», - описывая свою осеннюю коллекцию, Виктория Бэкхем использует главные коды актуальной моды. И действительно ― вещи под ее лейблом идеально вписываются в современный гардероб. Здесь есть и мужской крой, чуть более свободный, чем принято на Севил Роу, но идеальный для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этих объемных жакетах и широких брюках. Костюмы чередуются с летящими платьями из шифона и джерси ― но эти платья не имеют ничего общего с теми облегающими провокационными нарядами, которые Бэкхем создавала раньше. В этой коллекции вообще отчетливо видна эволюция Виктории как дизайнера ― она и сама сегодня предпочитает свободный крой и палитру джентльменских клубов, от синего до бордового. Правда, на показе мы практически не увидели каблуков и шпилек ― и это при том, что Виктория никогда не ходит на плоской подошве. Но такие детали и отличают марку от личного гардероба бывшей участницы Spice Girls ― современная женщина не равняется на икон и создает свои образы сама.


Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке

Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке

Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке
Главное о показе Victoria Beckham в Нью-Йорке

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