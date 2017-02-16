Главное о показе Ralph Lauren в Нью-Йорке

Вторая коллекция Rarph Lauren, созданная в рамках стратегии see-now buy-now уже доступна в магазинах бренда – соревнование за внимание клиентов по-прежнему в полном разгаре. Показ прошел во флагманском бутике Ralph Lauren на Мэдисон-авеню, который превратили в оазис с живым орхидеями и зеленью.Струящиеся платья из ламе, переливающиеся как жидкое золото, и костюмы в стиле сафари смотрелись на этом фоне миражами пустыни. Их сменяли изумрудные и фиолетовые вечерние платья, лаконичные черные платья, брючные костюмы и одинокая пара джинсов с шелковым кафтаном. Традиционно элегантная и лаконичная коллекция наверняка оправдает ожидания клиентов бренда, и в преддверии весны будет раскуплена в считанные минуты.