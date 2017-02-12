Главное о показе Alexander Wang в Нью-Йорке

Хештег #NOAFTERPARTY, указанный на приглашении и сопровождавший все недавние посты бренда в Instagram, оказался своеобразной иронией. Перед показом гостей ждал Dj-сет музыканта и хип-хоп продюсера Metro Boomin, а модели продемонстрировали идеальные наряды для вечеринки. Шоу проходило в декадентской обстановке заброшенного исторического здания RKO Hamilton Theatre. Брючные костюмы, свитшоты, объемные джинсовки, кожаные брюки и платья из сетки - все черное с серым и проблесками металлизированного декора. По обыкновению брутальные, андрогинные образы смягчили оборки и воланы - и здесь Вэнг остался верен себе. Свежий прием, на который стоит обратить внимание - бахрома на рубашках и пальто в ковбойском духе. Капсульная коллекция, ставшая традицией, появится в магазинах и на официальном сайте бренда уже сегодня. Ее лейтмотив - тот самый хештег #NOAFTERPARTY. Что еще, кроме свитшотов, как на Александре Вэнге и колгот, как на моделях, появится в продаже, мы узнаем совсем скоро.