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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    04 июля 2017

    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже

    Карл Лагерфельд посвятил показ вневременной женственности и парижскому шарму

    Показ Chanel — традиционно центральное событие на Неделе Высокой моды, которое всегда проходит с большой помпой и в роскошных декорациях. Осенне-зимнее шоу не стало исключением: историческое здание Гран-Пале декорировали под классический французский парк, а в центре поставили уменьшенную версию Эйфелевой башни. Вокруг грандиозной инсталляции по подиуму ходили настоящие парижанки — с жемчужными сережками и элегантными котелками.

    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже

    Маэстро Карл Лагерфельд в очередной раз продемонстрировал, что возможно следовать генеральной линии модного Дома, которую задала еще сама Коко Шанель, и при этом деликатно привносить в коллекцию свое современное видение. Так, он разбавил традиционные коды и цвета Chanel — твид, длину миди, жемчуг, сочетание серого, черного, белого и золотого — бунтарскими лакированными ботфортами, гротескными перьями и театральными черными розанами. В конце концов, разве француженкам не свойственно немного эксцентричности? А чего стоит игра с фасонами! Здесь и платья с заниженной талией в стиле ампир, и дерзкое мини, и жакеты и пальто с елизаветинскими округлыми рукавами, будто с полотен XVII века. Словом, все то, что приходило на ум при слове «женственность» в разные периоды истории Франции.

    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Французский шик: показ Chanel Haute Couture в Париже
    Карл Лагерфельд

    Карл Лагерфельд

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