Фото дня: Вера Брежнева отметила день рождения в стиле Dolce & Gabbana

#DolceVera35 – такой хэштег выбрала Вера Брежнева для вечеринки в честь своего 35-летия. Звезда встречала гостей праздника, стилизованного в лучших традициях колоритных итальянцев Dolce & Gabbana, в платье-футляре из весенне-летней коллекции бренда. Певица дополнила сексуальный образ ободком с розами, крупными серьгами и несколькими тонкими браслетами, нанизанными на одну руку. Те же красные розы и стали лейтмотивом декора ресторана, где проходила вечеринка, - на входе приглашенных ждала зона для фото, собранная из живых бутонов.

Фотоотчетом с мероприятия Вера поделилась в своем Instagram, подписав яркие снимки: «В таком виде, состоянии и настроении была вчера в свой праздник со своими близкими любимыми людьми! А уже сегодня прочла все поздравления. Спасибо вам за каждое слово, которое вы мне искренне написали, сказали, мысленно пожелали! Пусть все это сбудется, а вам вернется многократно! Я счастлива тому, что вы все у меня есть».