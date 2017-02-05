Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

05 февраля 2017

Фото дня: Вера Брежнева отметила день рождения в стиле Dolce & Gabbana

Певица устроила тематическую вечеринку в честь дня рождения»

#DolceVera35 – такой хэштег выбрала Вера Брежнева для вечеринки в честь своего 35-летия. Звезда встречала гостей праздника, стилизованного в лучших традициях колоритных итальянцев Dolce & Gabbana, в платье-футляре из весенне-летней коллекции бренда. Певица дополнила сексуальный образ ободком с розами, крупными серьгами и несколькими тонкими браслетами, нанизанными на одну руку. Те же красные розы и стали лейтмотивом декора ресторана, где проходила вечеринка, - на входе приглашенных ждала зона для фото, собранная из живых бутонов.

Фотоотчетом с мероприятия Вера поделилась в своем Instagram, подписав яркие снимки: «В таком виде, состоянии и настроении была вчера в свой праздник со своими близкими любимыми людьми! А уже сегодня прочла все поздравления. Спасибо вам за каждое слово, которое вы мне искренне написали, сказали, мысленно пожелали! Пусть все это сбудется, а вам вернется многократно! Я счастлива тому, что вы все у меня есть».

Материалы по темам

Конец эпохи: Риккардо Тиши уходит из GivenchyБеременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy ParkЖасмин Сандерс стала новой посланницей Bulgari

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

НовостиLady in red: Мелания Трамп прилетела с мужем во Флориду
ПрактикаТоп-15: все обувные тренды нового сезона
Звездный стильNever not working: беременные звезды в рекламных кампаниях
Звездный стильОбраз дня: Дакота Джонсон в Valentino

ELLE рекомендует

Практика5 правил ухода за волосами в зимний период
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона

Лучшее на Elle

ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Реальная жизнь: 5 фактов о Вере Брежневой

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.