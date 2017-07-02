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    02 июля 2017

    Flashback: 52-летняя Брук Шилдс в рекламной кампании Calvin Klein

    Спустя 37 лет модель и актриса вновь снялась для американского бренда

    Calvin Klein открыл и подарил миру ни одну выдающуюся топ-модель - Кейт Мосс, Кристи Тарлинтон и разумеется, Брук Шилдс. В своей первой рекламной кампании для американского бренда Брук снялась, когда ей было всего пятнадцать, и вот спустя 37 лет легендарная супермодель возобновила сотрудничество с маркой.

    52-летняя модель выложила в Instagram свой снимок в белом комплекте белья Calvin Klein. Надо ли говорить, что легенда модельного бизнеса по-прежнему может похвастаться идеальной фигурой. Во всем мире слагают легенды о тайном коктейле, который Брук Шилдс пьет, когда ей нужно в максимально короткие сроки вернуться в форму. Полный перечень ингредиентов хранится в строжайшем секрете, однако известно, что его основу составляют фрукты и дрожжи.

    Flashback: 52-летняя Брук Шилдс в рекламной кампании Calvin Klein
    Брук Шилдс в молодости

    Примечательно, что, снимаясь для Calvin Klein на заре карьеры, Брук демонстрировала исключительно джинсы и никогда не появлялась в кадре в белье. Тем не менее рекламную кампанию начала 80-х годов с участием очаровательной нимфетки сочли слишком скандальной и откровенной: слоганом для рекламного ролика стала фраза - “Вы хотите узнать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего”. Тогда видео запретили для показа в ряде стран, а Брук Шилдс провозгласили новым лицом сексуальной революции, которая уже вовсю набирала обороты в Америке.

    Брук Шилдс в молодости

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