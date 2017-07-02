Flashback: 52-летняя Брук Шилдс в рекламной кампании Calvin Klein

Calvin Klein открыл и подарил миру ни одну выдающуюся топ-модель - Кейт Мосс, Кристи Тарлинтон и разумеется, Брук Шилдс. В своей первой рекламной кампании для американского бренда Брук снялась, когда ей было всего пятнадцать, и вот спустя 37 лет легендарная супермодель возобновила сотрудничество с маркой.

52-летняя модель выложила в Instagram свой снимок в белом комплекте белья Calvin Klein. Надо ли говорить, что легенда модельного бизнеса по-прежнему может похвастаться идеальной фигурой. Во всем мире слагают легенды о тайном коктейле, который Брук Шилдс пьет, когда ей нужно в максимально короткие сроки вернуться в форму. Полный перечень ингредиентов хранится в строжайшем секрете, однако известно, что его основу составляют фрукты и дрожжи.