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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

10 января 2017

Family business: Белла и Джиджи Хадид вместе снялись для Moschino

Сестры представили весенне-летнюю коллекцию марки

Самые успешный модельный дуэт прошлого года – Белла и Джиджи Хадид – доказывают, что между сестрами нет и тени соперничества. Так, обе девушки приняли участие в новой рекламной кампании Moschino, представив весенне-летнюю коллекцию.

На фото авторства культового fashion-фотографа Стивена Мейзела Хадид позируют окруженные фотографами в нарядах, выполненных в технике trompe l’oeil, что в переводе с французского означает «обман зрения». Креативным директором съемки выступил сам дизайнер марки Джереми Скотт, мастерски синтезировавший образ культовой в 90-х куклы Барби со знаковыми элементами ДНК бренда: золотыми цепями, классическими костюмами и массивными аксессуарами.

Белла и Джиджи Хадид в рекламной кампании Moschino
Белла и Джиджи Хадид в рекламной кампании Moschino
Белла и Джиджи Хадид в рекламной кампании Moschino
Белла и Джиджи Хадид в рекламной кампании Moschino
Белла и Джиджи Хадид в рекламной кампании Moschino

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