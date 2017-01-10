Family business: Белла и Джиджи Хадид вместе снялись для Moschino

Самые успешный модельный дуэт прошлого года – Белла и Джиджи Хадид – доказывают, что между сестрами нет и тени соперничества. Так, обе девушки приняли участие в новой рекламной кампании Moschino, представив весенне-летнюю коллекцию.

На фото авторства культового fashion-фотографа Стивена Мейзела Хадид позируют окруженные фотографами в нарядах, выполненных в технике trompe l’oeil, что в переводе с французского означает «обман зрения». Креативным директором съемки выступил сам дизайнер марки Джереми Скотт, мастерски синтезировавший образ культовой в 90-х куклы Барби со знаковыми элементами ДНК бренда: золотыми цепями, классическими костюмами и массивными аксессуарами.