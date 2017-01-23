Евгений Плющенко и Яна Рудковская снялись для Intimissimi

Одна из самых красивых пар светской Москвы – Яна Рудковская и Евгений Плющенко – женаты уже восьмой год. Очередное доказательство того, что чувства в звездной семье ничуть не угасают, но только крепнут, - первый кадр специальной съемки Intimissimi со знаменитыми супругами. На чувственном черно-белом снимке продюсер трогательно обнимает мужа, позируя в знаковых моделях бренда: атласной камисоли и шортах с кружевной отделкой.