Евгений Плющенко и Яна Рудковская снялись для Intimissimi

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Звездная пара приняла участие в чувственной фотосессии
Одна из самых красивых пар светской Москвы – Яна Рудковская и Евгений Плющенко – женаты уже восьмой год. Очередное доказательство того, что чувства в звездной семье ничуть не угасают, но только крепнут, - первый кадр специальной съемки Intimissimi со знаменитыми супругами. На чувственном черно-белом снимке продюсер трогательно обнимает мужа, позируя в знаковых моделях бренда: атласной камисоли и шортах с кружевной отделкой.
Эта фотоистория – продолжение давней дружбы Рудковской и Плющенко с Intimissimi. В 2016 году фигурист принял участие в шоу Intimissimi On Ice в Вероне со специальной программой. Яна присоединилась к итальянской гастроли мужа, поддержав его во время выступления и приняв участие в съемках.
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