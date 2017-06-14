Escada назначили нового креативного директора

С 1 августа этого года в истории немецкого бренда Escada начинается новая глава: его возглавит Найл Слоун, нынешний креативный директор Hunter — марки, выпускающей те самые идеальные резиновые сапоги. До этого в течение более десяти лет Слоун работал бок о бок с Кристофером Бейли в Burberry. В официальном заявлении дизайнер пообещал, что будет стремиться усилить «веселое, смелое и женственное наследие» Escada. С нетерпением ждем — первой полноценной коллекцией Слоуна для бренда станет resort 2019.