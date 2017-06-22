Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

22 июня 2017

Екатерина Климова на открытии ММКФ-2017

Элегантный образ актрисы для красной дорожки кинотеатра «Россия»

В эти минуты в кинотеатре «Россия» проходит церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля. Звездой премьеры индийского фильма «Бахубали. Завершение», которым стартовал киносмотр, стала Екатерина Климова.

Для первого дня конкурса актриса выбрала одно из классических цветовых сочетаний — красное платье Климова дополнила розовым клатчем. Волосы Екатерины стилисты собрали в аккуратный пучок, который подчеркнули цветком в тон клатча. В макияже акцент был сделан на губах с помощью красной помады.


Екатерина Климова на ММКФФОТОРИА Новости
Екатерина Климова на ММКФ

Материалы по темам

Спецпроекты

Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз