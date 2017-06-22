Екатерина Климова на открытии ММКФ-2017

В эти минуты в кинотеатре «Россия» проходит церемония открытия 39-го Московского международного кинофестиваля. Звездой премьеры индийского фильма «Бахубали. Завершение», которым стартовал киносмотр, стала Екатерина Климова.

Для первого дня конкурса актриса выбрала одно из классических цветовых сочетаний — красное платье Климова дополнила розовым клатчем. Волосы Екатерины стилисты собрали в аккуратный пучок, который подчеркнули цветком в тон клатча. В макияже акцент был сделан на губах с помощью красной помады.