Два образа Мелании Трамп во время отдыха в летней резиденции президента США

Спустя пять месяцев после инаугурации Дональд Трамп вместе с супругой и младшим сыном провели свои первые полноценные выходные вдали от Белого дома. В субботу семья президента Соединенных Штатов прилетела на частном самолете в его летнюю резиденцию Camp David, что находится в 100 километрах от Вашингтона в штате Мэриленд. По словам инсайдеров, Дональд был уверен, что его супруга, которая, как известно,не любит проводить время за городом, не захочет оставаться в резиденции «больше 30 минут». «Мистер Трамп как-то признался, что Мелания считает Сamp David слишком «деревенским», и был уверен, что она не останется там ночевать. Но все сложилось удачно, и они с Бэрроном вернулись в Белый Дом лишь поздно вечером в воскресенье», — сообщил источник.