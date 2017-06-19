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Мода

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19 июня 2017

Два образа Мелании Трамп во время отдыха в летней резиденции президента США

Как прошли выходные первый леди Соединенных Штатов

Спустя пять месяцев после инаугурации Дональд Трамп вместе с супругой и младшим сыном провели свои первые полноценные выходные вдали от Белого дома. В субботу семья президента Соединенных Штатов прилетела на частном самолете в его летнюю резиденцию Camp David, что находится в 100 километрах от Вашингтона в штате Мэриленд. По словам инсайдеров, Дональд был уверен, что его супруга, которая, как известно,не любит проводить время за городом, не захочет оставаться в резиденции «больше 30 минут». «Мистер Трамп как-то признался, что Мелания считает Сamp David слишком «деревенским», и был уверен, что она не останется там ночевать. Но все сложилось удачно, и они с Бэрроном вернулись в Белый Дом лишь поздно вечером в воскресенье», — сообщил источник.

Семья ТрампФОТОGetty Images

Для своей первой загородной поездки супруга главы государства выбрала простое белое платье, которое она дополнила широким ремнем и классическими балетками бежевого цвета. В воскресенье же фотографам удалось запечатлеть первую леди в брюках цвета хаки, белой рубашке и туфлях на высоком каблуке Manolo Blahnik. Свой образ Мелания завершила классическими очками-авиаторами и объемной сумкой Céline.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп

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