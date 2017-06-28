Дочь Томми Хилфигера вышла замуж

В минувшие выходные в семье дизайнера и одного из богатейших людей Америки Томми Хилфигера произошло радостное событие — его дочь Элли вышла замуж за своего возлюбленного Стива Хэша. Торжество прошло на острове Мюстик, который входит в состав Гренадин, а к алтарю невеста шла в платье, которое отец сшил специально для нее.

Подвенечный наряд для собственной дочери модельер сделал женственным и необычным. Шелковое платье лаконичного силуэта с V-образным вырезом дополняла накидка с капюшоном, которая заменила фату. Накидку украсили цветочная вышивка и синий орнамент по краям. Жених был одет в костюм из белого льна, а дочь новобрачных Харли — в белое платье с вышивкой, созвучной декору платья матери.