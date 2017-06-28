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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

28 июня 2017

Дочь Томми Хилфигера вышла замуж

32-летняя наследница модного бренда пошла под венец в платье дизайна своего отца

В минувшие выходные в семье дизайнера и одного из богатейших людей Америки Томми Хилфигера произошло радостное событие — его дочь Элли вышла замуж за своего возлюбленного Стива Хэша. Торжество прошло на острове Мюстик, который входит в состав Гренадин, а к алтарю невеста шла в платье, которое отец сшил специально для нее.

Подвенечный наряд для собственной дочери модельер сделал женственным и необычным. Шелковое платье лаконичного силуэта с V-образным вырезом дополняла накидка с капюшоном, которая заменила фату. Накидку украсили цветочная вышивка и синий орнамент по краям. Жених был одет в костюм из белого льна, а дочь новобрачных Харли — в белое платье с вышивкой, созвучной декору платья матери.


Элли Хилфигер и Стив Хэш вместе уже шесть лет. Год назад в Париже они объявили о помолвке. Изначально свадьба планировалась в семейном доме в Коннектикуте, но затем влюбленные решили провести церемонию на побережье.


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