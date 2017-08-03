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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    03 августа 2017

    Дочь Синди Кроуфорд в новой рекламной кампании

    Кайя Гербер снялась для популярного бренда футболок

    Пока сын Синди Кроуфорд Пресли завоевывает мировой подиум, ее дочь Кайя снимается в рекламных кампаниях. Так, вчера 15-летняя модель поделилась в своем Instagram снимками в классических белых футболках Hanes X Karla. Подписчики Кайи в очередной раз отметили, что она все больше становится похожа на свою знаменитую маму.

    Кайя Гербер
    Кайя Гербер

    Компанию юной Кайе составили Джастин Бибер и Джоан Смоллс, которые также представили минималистичные футболки разного кроя.

    Джастин Бибер

    Джастин Бибер

    Джоан Смоллс

    Джоан Смоллс

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