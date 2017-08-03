Дочь Синди Кроуфорд в новой рекламной кампании

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Кайя Гербер снялась для популярного бренда футболок
Пока сын Синди Кроуфорд Пресли завоевывает мировой подиум, ее дочь Кайя снимается в рекламных кампаниях. Так, вчера 15-летняя модель поделилась в своем Instagram снимками в классических белых футболках Hanes X Karla. Подписчики Кайи в очередной раз отметили, что она все больше становится похожа на свою знаменитую маму.
Компанию юной Кайе составили Джастин Бибер и Джоан Смоллс, которые также представили минималистичные футболки разного кроя.
Джастин Бибер
Джоан Смоллс