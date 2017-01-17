Дочь Джуда Лоу стала лицом Burberry

«Яблоко от яблони» - фраза, идеально описывающая старших детей Джуда Лоу. Рафферти и Айрис с тинейджерства пошли по стопам отца, то и дело мелькающего на рекламных разворотах в глянце. Старший сын актера с 2014 года подрабатывает моделью, а в портфолио Айрис недавно появилась вторая громкая строчка – Burberry выбрал 16-летнюю девушку рекламным лицом блеска для губ. До этого на ее счету была только одна съемка – рекламная кампания марки Illustrated People.

К слову, к выбору модельной карьеры Айрис могли подтолкнуть не только звездные родители – крестной матерью девушки является Кейт Мосс, с чьей дочерью Лилой Грейс юная Лоу устраивала первые любительские съемки.