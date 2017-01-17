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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

17 января 2017

Дочь Джуда Лоу стала лицом Burberry

16-летняя Айрис снялась в рекламной кампании блеска для губ

«Яблоко от яблони» - фраза, идеально описывающая старших детей Джуда Лоу. Рафферти и Айрис с тинейджерства пошли по стопам отца, то и дело мелькающего на рекламных разворотах в глянце. Старший сын актера с 2014 года подрабатывает моделью, а в портфолио Айрис недавно появилась вторая громкая строчка – Burberry выбрал 16-летнюю девушку рекламным лицом блеска для губ. До этого на ее счету была только одна съемка – рекламная кампания марки Illustrated People.

К слову, к выбору модельной карьеры Айрис могли подтолкнуть не только звездные родители – крестной матерью девушки является Кейт Мосс, с чьей дочерью Лилой Грейс юная Лоу устраивала первые любительские съемки.

Дочь Джуда Лоу стала лицом Burberry

Напомним, что Айрис Лоу – средний ребенок из троих, родившихся в браке Джуда Лоу и Сэди Фрост. Звезды развелись, когда малышке было всего три года. Актер до сих пор тепло общается с бывшей женой и уделяет много времени детям, отмечая в семейном кругу все значимые даты.

Дочь Джуда Лоу стала лицом Burberry

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