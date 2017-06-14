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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

14 июня 2017

Джонатан Андерсон создаст кеды для Converse

Громкая коллаборация легендарного американского бренда и молодого ирландского дизайнера

Louis Vuitton и Supreme, Гоша Рубчинский и Burberry, а теперь еще, как стало известно сегодня, и Джонатан Андерсон и Converse — последнее время что ни коллаборация, то громкий инфоповод. Ирландский дизайнер представит совместную коллекцию с Converse сегодня во время показа на Pitti Uomo. На радость поклонникам все модели будут выпущены и в женских, и в мужских размерах. «Я постоянно ношу Converse. Так что когда они со мной связались и предложили сотрудничество, я просто не мог отказаться». Напомним, что параллельно Андерсон работает над коллекцией для японского масс-маркет гиганта Uniqlo.

Джонатан Андерсон

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