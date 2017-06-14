Джонатан Андерсон создаст кеды для Converse

Louis Vuitton и Supreme, Гоша Рубчинский и Burberry, а теперь еще, как стало известно сегодня, и Джонатан Андерсон и Converse — последнее время что ни коллаборация, то громкий инфоповод. Ирландский дизайнер представит совместную коллекцию с Converse сегодня во время показа на Pitti Uomo. На радость поклонникам все модели будут выпущены и в женских, и в мужских размерах. «Я постоянно ношу Converse. Так что когда они со мной связались и предложили сотрудничество, я просто не мог отказаться». Напомним, что параллельно Андерсон работает над коллекцией для японского масс-маркет гиганта Uniqlo.