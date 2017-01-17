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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

17 января 2017

Джоан Смоллс в рекламной кампании Michael Kors Collection

Супермодель представила весенне-летнюю коллекцию бренда

Весна идет – весне дорогу: все больше марок представляют свои рекламные кампании, отражающие настроение весенне-летних коллекций. На очередь – Michael Kors Collection, выбравший главной героиней съемки нового сезона Джоан Смоллс. «Вся коллекция посвящена сочетанию силы и женственности, и модель Джоан Смоллс является идеальным воплощением этих качеств», - комментирует выбор рекламного лица Майкл Корс.

На фото авторства легендарного Марио Тестино девушка позирует в роскошном кабриолете, демонстрируя один из знаковых образов Michael Kors Collection наступающей весны – женственное «семидесятническое» платье с глубоким декольте и цветочным принтом в приглушенных тонах с босоножками на устойчивом каблуке и платформе и клатче, собранном из нескольких рядов кожаных рюш.

Джоан Смоллс в рекламной кампании Michael Kors Collection

Джоан Смоллс в рекламной кампании Michael Kors Collection

«Младшую сестру» Michael Kors Collection – линейку MICHAEL Michael Kors – в новом сезоне представляют Тейлор Хилл и Роми Стрейд, воплотившие культивируемый Корсом образ джетсеттеров. «Я хотел передать образ жизни нового поколения супермоделей, которые находятся в постоянном движении, ведут гламурный образ жизни, поэтому кадры получились живыми, солнечными и роскошными», - говорит Майкл Корс о съемке, в которой девушки будто случайно попали в объектив папарацци, только сойдя с трапа самолета. Стоит признать, идея дизайнера была реализована на все сто.

Тейлор Хилл и Роми Стрейд в рекламной кампании MICHAEL Michael Kors

Тейлор Хилл и Роми Стрейд в рекламной кампании MICHAEL Michael Kors

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