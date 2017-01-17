Джоан Смоллс в рекламной кампании Michael Kors Collection

Весна идет – весне дорогу: все больше марок представляют свои рекламные кампании, отражающие настроение весенне-летних коллекций. На очередь – Michael Kors Collection, выбравший главной героиней съемки нового сезона Джоан Смоллс. «Вся коллекция посвящена сочетанию силы и женственности, и модель Джоан Смоллс является идеальным воплощением этих качеств», - комментирует выбор рекламного лица Майкл Корс.

На фото авторства легендарного Марио Тестино девушка позирует в роскошном кабриолете, демонстрируя один из знаковых образов Michael Kors Collection наступающей весны – женственное «семидесятническое» платье с глубоким декольте и цветочным принтом в приглушенных тонах с босоножками на устойчивом каблуке и платформе и клатче, собранном из нескольких рядов кожаных рюш.