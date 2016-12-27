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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 декабря 2016

Джинсовки из России стали модным хитом в Нью-Йорке

Американским трендсеттерам неожиданно пришлись по душе вещи от российского дизайнера Кати Добряковой

Вчера популярный в США ресурс E! представил своей немалой аудитории дизайнера из Москвы, которая недавно открыла первый магазин по ту сторону Атлантики. «В мире есть немного людей, который могут превратить белую толстовку в модный must-have. Русский модельер Катя Добрякова сделала это с легкостью», - пишет американское издание.

Новый магазин открылся в ноябре в фешенебельном районе Сохо в Нью-Йорке, и в нем представлены все знаковые вещи дизайнера: джинсовые куртки и толстовки с вышивкой, свитшоты и футболки с принтами и остроумными надписями авторства самой Екатерины. Молодой бренд из России американские трендсеттеры — в том числе и звездные — встретили на ура. Рита Ора, например, с восторгом носит джинсовку от KATЯ DOBRЯKOVA с изображением Дэвида Боуи на спине.

Как рассказала E! дизайнер, знаменитости особенно любят ее джинсовые куртки с яркой ручной вышивкой и забавными подписями. В придумывании их у Кати особый дар. «Ироничность — моя сильная сторона», — говорит о себе героиня публикации.

Любопытно, что свой творческий путь девушка начинала как графический дизайнер. В фэшн-индустрию она, по собственному признанию, попала случайно. Просто однажды купила несколько базовых футболок в H&M, а на них напечатала портрет Владимира Путина для друзей. Вскоре эти футболки стали настолько популярны, что Катя решила заняться выпуском своей линии.

 Среди российских звезд одежда Кати Добряковой пользуется успехом. В ее вещах были замечены Андрей Малахов, Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Пелагея и многие другие отечественные знаменитости.

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