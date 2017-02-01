Джиджи Хадид в новой рекламной кампании Reebok

Спортивные бренды взяли за правило выбирать для съемок рекламных кампаний не обыкновенных моделей, а настоящих лидеров мнений. Так, в начале октября Reebok объявил, что к его амбассадорам присоединилась Джиджи Хадид, снявшаяся в кампании #PerfectNever, которая рассказывает о том, что тренировки – отличный способ борьбы с негативными эмоциями.

Новая работа супермодели для марки – рекламная кампания весенне-летней коллекции Club C, в которой девушка появляется в расслабленном образе – сером свитшоте и белоснежных кроссовках. Декорациями для съемки послужил гримерный стол, сидя на котором модель дурачится и строит гримасы.