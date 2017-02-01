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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

01 февраля 2017

Джиджи Хадид в новой рекламной кампании Reebok

Супермодель представила коллекцию Club C

Спортивные бренды взяли за правило выбирать для съемок рекламных кампаний не обыкновенных моделей, а настоящих лидеров мнений. Так, в начале октября Reebok объявил, что к его амбассадорам присоединилась Джиджи Хадид, снявшаяся в кампании #PerfectNever, которая рассказывает о том, что тренировки – отличный способ борьбы с негативными эмоциями.

Новая работа супермодели для марки – рекламная кампания весенне-летней коллекции Club C, в которой девушка появляется в расслабленном образе – сером свитшоте и белоснежных кроссовках. Декорациями для съемки послужил гримерный стол, сидя на котором модель дурачится и строит гримасы.

Джиджи Хадид в новой рекламной кампании Reebok

Напомним, что сама Джиджи со спортом на «ты». Чтобы поддерживать идеальную форму, девушка регулярно занимается в зале, причем любимым видом тренировок называет отнюдь не женский бокс. Результат напряженной работы на ринге налицо – старшая из сестер Хадид находится в идеальной форме, то и дело демонстрируя это, выбирая откровенные наряды.

Джиджи Хадид в новой рекламной кампании Reebok
Джиджи Хадид в новой рекламной кампании Reebok
Джиджи Хадид в новой рекламной кампании Reebok
Джиджи Хадид в новой рекламной кампании Reebok
Джиджи Хадид в новой рекламной кампании Reebok

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