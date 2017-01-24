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Мода

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24 января 2017

Дженнифер Лопес и Giuseppe Zanotti представили совместную коллекцию

Обувь из коллаборации уже поступила в продажу

Еще в июле Giuseppe Zanotti объявил о выпуске совместной коллекции с Дженнифер Лопес. Обещанного запуска долго ждать не пришлось – не прошло и полугода как капсула, дизайн которой придумала поп-икона, поступила в продажу. Обувь из коллекции – квинтэссенция ультрасексуального образа Джей Ло: лаконичные босоножки на шпильке с ремешком вокруг щиколотки, экстравагантные гладиаторские сандалии на каблуке, ботильоны с открытым мысом с декором из кристаллов и практичные кроссовки на танкетке.

Напомним, что для певицы эта коллаборация стала первым опытом сотрудничества с люксовым брендом. Джузеппе Занотти уже привлекал к созданию своих моделей Селену Гомес, Джанет Джексон, Ким Кардашьян и Зейна Малика, однако, по его признанию, эта коллекция – самая масштабная из всех.

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  • Дженнифер Лопес и Giuseppe Zanotti представили совместную коллекцию | галерея [1] фото [4]
  • Дженнифер Лопес и Giuseppe Zanotti представили совместную коллекцию | галерея [1] фото [1]
  • Дженнифер Лопес и Giuseppe Zanotti представили совместную коллекцию | галерея [1] фото [2]
  • Дженнифер Лопес и Giuseppe Zanotti представили совместную коллекцию | галерея [1] фото [3]
  • Дженнифер Лопес и Giuseppe Zanotti представили совместную коллекцию | галерея [1] фото [5]

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