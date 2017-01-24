Дженнифер Лопес и Giuseppe Zanotti представили совместную коллекцию

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Обувь из коллаборации уже поступила в продажу
Еще в июле Giuseppe Zanotti объявил о выпуске совместной коллекции с Дженнифер Лопес. Обещанного запуска долго ждать не пришлось – не прошло и полугода как капсула, дизайн которой придумала поп-икона, поступила в продажу. Обувь из коллекции – квинтэссенция ультрасексуального образа Джей Ло: лаконичные босоножки на шпильке с ремешком вокруг щиколотки, экстравагантные гладиаторские сандалии на каблуке, ботильоны с открытым мысом с декором из кристаллов и практичные кроссовки на танкетке.
Напомним, что для певицы эта коллаборация стала первым опытом сотрудничества с люксовым брендом. Джузеппе Занотти уже привлекал к созданию своих моделей Селену Гомес, Джанет Джексон, Ким Кардашьян и Зейна Малика, однако, по его признанию, эта коллекция – самая масштабная из всех.
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