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    17 июля 2017

    Dior изготовил свадебное платье для Миранды Керр

    Креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри создала для модели платье мечты

    В конце мая 34-летняя австралийская модель Миранда Керр вышла замуж за 26-летнего миллиардера Эвана Шпигеля. Несмотря на возможность сыграть пышную свадьбу, жених и невеста предпочли организовать скромную церемонию дома, пригласив только самых близких друзей и родственников.

    Эван Шпигель и Миранда Керр

    Миранда Керр и Эван Шпигель

    Главной загадкой был наряд невесты, но долго интригу Миранда поддерживать не стала. Сегодня супермодель выложила в Instagram несколько фотографий с торжества, которые стали главной темой обсуждения для модной общественности.

    Повод для гордости у Миранды был - над ее свадебным платьем лично трудилась креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри.

    Несмотря на то, что Миранда Керр является одной из самых сексуальных женщин планеты, к выбору свадебного наряда она подошла нестандартно. В день своей свадьбы красавице хотелось выглядеть скромно и сдержанно, поэтому модель сделала ставку на вневременную классику - ее образ оказался реверансом в сторону легендарного наряда Грейс Келли.


    Мария Грация Кьюри, выслушав все пожелания Керр, создала белое платье лаконичного кроя из сатина с длинным рукавом, высоким воротом и шлейфом. Ткань была украшена нежной цветочной вышивкой, элемент которой присутствовал и в воздушном венке. Следуя логике наряда, Миранда выбрала не классические длинные серьги невесты, а минималистичные жемчужные. Массивный венок с пышной фатой завершал целомудренный образ.

    Напомним, что брак с создателем SnapChat, миллиардером Эваном Шпигелем, стал для модели вторым. До этого Керр была замужем за актером Орландо Блумом. У экс-супругов есть шестилетний сын Флинн.

    Миранда Керр и Эван Шпигель

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