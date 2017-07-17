Dior изготовил свадебное платье для Миранды Керр

В конце мая 34-летняя австралийская модель Миранда Керр вышла замуж за 26-летнего миллиардера Эвана Шпигеля. Несмотря на возможность сыграть пышную свадьбу, жених и невеста предпочли организовать скромную церемонию дома, пригласив только самых близких друзей и родственников.

Главной загадкой был наряд невесты, но долго интригу Миранда поддерживать не стала. Сегодня супермодель выложила в Instagram несколько фотографий с торжества, которые стали главной темой обсуждения для модной общественности.

Повод для гордости у Миранды был - над ее свадебным платьем лично трудилась креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри.

Несмотря на то, что Миранда Керр является одной из самых сексуальных женщин планеты, к выбору свадебного наряда она подошла нестандартно. В день своей свадьбы красавице хотелось выглядеть скромно и сдержанно, поэтому модель сделала ставку на вневременную классику - ее образ оказался реверансом в сторону легендарного наряда Грейс Келли.