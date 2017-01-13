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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

13 января 2017

Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде

Главное о новой коллекции российского дизайнера

Пока во Флоренции проходит выставка Pitti Uomo и мужские показы, Гоша Рубчинский вывозит гостей презентации своей новой коллекции в неочевидный Калининград. «Я выбрал Калининград как дань уважения к adidas. В России и СССР спортивные команды всегда носили вещи этого бренда. Я хочу доказать, что глобальные идеи можно транслировать и в маленьких российских городах. Я хочу показать конец глобализации», - объясняет дизайнер выбор места шоу. Дань уважения к adidas Рубчинский оказывает в честь подписанного трехлетнего контракта с adidas Football, в рамках которого родилась коллаборация adidas Football x Gosha Rubchinskiy: бомберы, парки, джемперы, худи и аксессуары с надписью «футбол» на кириллице. В целом осенне-зимняя коллекция Рубчинского, показанная в атмосферном локейшне – старинной калининградской бирже – чуть менее спортивная и чуть более «взрослая», чем в прошлых сезонах: откровенно спортивные образы сменялись на подиуме костюмами с двубортными пиджаками, монохромными сорочками, галстуками и водолазками с супрематическим принтом.

Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде
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