Что нужно знать о показе Гоши Рубчинского в Калининграде

Пока во Флоренции проходит выставка Pitti Uomo и мужские показы, Гоша Рубчинский вывозит гостей презентации своей новой коллекции в неочевидный Калининград. «Я выбрал Калининград как дань уважения к adidas. В России и СССР спортивные команды всегда носили вещи этого бренда. Я хочу доказать, что глобальные идеи можно транслировать и в маленьких российских городах. Я хочу показать конец глобализации», - объясняет дизайнер выбор места шоу. Дань уважения к adidas Рубчинский оказывает в честь подписанного трехлетнего контракта с adidas Football, в рамках которого родилась коллаборация adidas Football x Gosha Rubchinskiy: бомберы, парки, джемперы, худи и аксессуары с надписью «футбол» на кириллице. В целом осенне-зимняя коллекция Рубчинского, показанная в атмосферном локейшне – старинной калининградской бирже – чуть менее спортивная и чуть более «взрослая», чем в прошлых сезонах: откровенно спортивные образы сменялись на подиуме костюмами с двубортными пиджаками, монохромными сорочками, галстуками и водолазками с супрематическим принтом.