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    10 июля 2017

    Flying Cloud: морская тема в новой коллекции Chanel

    Драгоценности, которые вдохновлены временем, проведенным Мадемуазель на яхте возлюбленного

    На Неделе высокой моды в Париже Дом Chanel традиционно представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства. Она получила название Flying Cloud – в честь одноименной яхты, на которой Мадемуазель провела немало счастливых дней. Роскошное судно принадлежало Хью Гросвенору, второму герцогу Вестминстерскому, одному из главных мужчин в жизни Шанель.

    Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud
    Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud

    В новой коллекции ювелиры Chanel воплотили все, за что Мадемуазель любила Лазурный берег: золото загара и его контраст с белоснежным жемчугом, сапфировую синеву моря и неба.

    Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud
    Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud
    Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud

    Коллекцию Flying Cloud можно разделить на две части. Одна переосмысливает простые предметы из морского обихода: якоря выполнены из сапфиров, небрежные и изящные канаты свиваются из золота и бриллиантов.

    Вторая глава состоит из вариаций на тему классического летнего гардероба: здесь сотуары и биб-колье, золотые галуны и фирменные кители, взятые из флотской формы, браслеты и кольца в форме узла на канате.

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    • Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud
    • Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud
    • Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud
    • Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud
    • Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud
    • Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud
    • Коллекция Высокого ювелирного искусства Flying Cloud
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [8]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [9]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [10]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [11]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [12]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [13]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [14]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [15]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [16]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [17]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [18]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [19]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [20]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [21]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [22]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [23]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [24]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [25]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [26]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [27]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [28]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [29]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [30]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [31]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [32]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [33]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [34]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [35]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [36]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [37]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [38]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [39]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [40]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [41]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [42]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [43]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [44]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [45]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [46]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [47]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [48]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [49]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [50]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [51]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [52]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [53]
    • Chanel представил новую коллекцию Высокого ювелирного искусства | галерея [1] фото [54]

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