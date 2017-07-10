Flying Cloud: морская тема в новой коллекции Chanel

На Неделе высокой моды в Париже Дом Chanel традиционно представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства. Она получила название Flying Cloud – в честь одноименной яхты, на которой Мадемуазель провела немало счастливых дней. Роскошное судно принадлежало Хью Гросвенору, второму герцогу Вестминстерскому, одному из главных мужчин в жизни Шанель.

В новой коллекции ювелиры Chanel воплотили все, за что Мадемуазель любила Лазурный берег: золото загара и его контраст с белоснежным жемчугом, сапфировую синеву моря и неба.

Коллекцию Flying Cloud можно разделить на две части. Одна переосмысливает простые предметы из морского обихода: якоря выполнены из сапфиров, небрежные и изящные канаты свиваются из золота и бриллиантов.

Вторая глава состоит из вариаций на тему классического летнего гардероба: здесь сотуары и биб-колье, золотые галуны и фирменные кители, взятые из флотской формы, браслеты и кольца в форме узла на канате.