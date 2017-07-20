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    20 июля 2017

    Chanel создали уникальные часы J12 для аукциона Only Watch

    Эксклюзивная модель будет представлена в ноябре в Монако

    На благотворительном аукционе Only Watch в Монако, выручка от которого идет на борьбу с мышечной дистрофией Дюшенна, всемирно известные бренды в седьмой раз представят главные достижения часового искусства. Лот Chanel Horlogerie – единственные в своем роде часы J12-XS. Корпус уникальной модели изготовлен из черной высокотехнологичной керамики и белого золота, а циферблат из оникса инкрустирован 24 бриллиантами багетной огранки. Родиной механизма стала Швейцария, а вышивкой кожаного браслета-каффа стеклярусом занимались специалисты из парижского ателье Maison Lesage, хранители старинных традиций рукоделия.

    Стартовая цена редкого экземпляра часового искусства на аукционе, который пройдет 11 ноября, составит € 35 000.


    Часы Chanel J12-XS for Only Watch

    Часы Chanel J12-XS for Only Watch

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