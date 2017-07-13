Cartier представили новую коллекцию высокого ювелирного искусства

Параллельно с Неделей haute couture в Париже традиционно презентуют достижения высокого ювелирного искусства – эксклюзивные коллекции украшений, демонстрирующие непревзойденное мастерство и исключительное внимание Домов к выбору драгоценных камней. Одной из самых роскошных стала Résonances de Cartier, «оживившая» уникальные драгоценные камни. Благодаря мастерски продуманным формам и искусно составленным узорам создается впечатление, что камни двигаются.

Всего бренд представил более 50 изделий: тиары, серьги, часы и даже набор шахмат, выполненный из мрамора, дерева, серебра и керамики. Многие драгоценности могут трансформироваться: от колье, превращающихся в диадемы, до браслетов, которые можно носить в качестве брошей.