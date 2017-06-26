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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

26 июня 2017

Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды

Стефано Пилати поделился амбициозными планами

Бывший креативный директор Yves Saint Laurent и Ermenegildo Zegna собирается запустить собственный бренд одежды. Недавно он создал мини-коллекцию из 17 тотально черных образов и поделился ими с подписчиками в Instagram Stories. Капсула получила название Random Identities: в нее вошли вещи скульптурного кроя из мягкого трикотажа, кожи, шерсти и нейлона. Пилати пояснил, что держал в голове образы своих берлинских друзей, когда разрабатывал концепцию капсулы. Правда, купить эти вещи будет нельзя — проект Random Identities стал тестовым. Так дизайнер исследует реакцию потенциальных покупателей на подобную одежду, которая пока отправится к его друзьям. Зато скоро в продаже появится полноценная первая коллекция личного бренда Пилати: в нее также войдут вещи унисекс черного цвета.

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  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [2]
  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [3]
  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [4]
  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [5]
  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [6]
  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [7]
  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [8]
  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [9]
  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [10]
  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [11]
  • Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды | галерея [1] фото [12]

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