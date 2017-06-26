Бывший креативный директор Yves Saint Laurent запускает свой бренд одежды

Бывший креативный директор Yves Saint Laurent и Ermenegildo Zegna собирается запустить собственный бренд одежды. Недавно он создал мини-коллекцию из 17 тотально черных образов и поделился ими с подписчиками в Instagram Stories. Капсула получила название Random Identities: в нее вошли вещи скульптурного кроя из мягкого трикотажа, кожи, шерсти и нейлона. Пилати пояснил, что держал в голове образы своих берлинских друзей, когда разрабатывал концепцию капсулы. Правда, купить эти вещи будет нельзя — проект Random Identities стал тестовым. Так дизайнер исследует реакцию потенциальных покупателей на подобную одежду, которая пока отправится к его друзьям. Зато скоро в продаже появится полноценная первая коллекция личного бренда Пилати: в нее также войдут вещи унисекс черного цвета.