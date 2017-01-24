Британская классика: показ Ralph & Russo Couture

Британский бренд Ralph & Russo пользуется популярностью у селебрити благодаря идеальным нарядам в духе «золотого Голливуда», а их элегантные женственные платья без лишних деталей предпочитает герцогиня Кембриджская. В этом сезоне основатели бренда Тамара Ральф и Майкл Руссо решили немного отойти от традиций и добавили в коллекцию наряды, которые отлично вписываются в каноны повседневного гардероба. Это мини-платье из твида и органзы, клетчатые и белые с рюшами костюмы с юбкой -карандаш и укороченным жакетом, платье-трапеция с золотистым декором. Разумеется, не обошлось и без пышных платьев из тюля и органзы насыщенного красного, нежного лавандового и черного. Коктейльные наряды с перьями и серебристой бахромой, и короткие платья с цветочной вышивкой дополняли металлизированные туфли и сумки, а так же козырьки из прозрачного пластика с цветочной аппликацией и из глянцевой кожи – в консерватизме британский Дом точно не обвинить. И все-таки реверансом поклонникам бренда стал завершающий выход Аллесандры Амбросио в белом свадебном платье.