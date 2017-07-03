Большие надежды: показ Dundas Resort 2018

Золотое платье Бейонсе на премии «Грэмми» и кружевной комбинезон Эмили Ратаковски в Каннах – одни из самых обсуждаемых нарядов этого года – дело рук бывшего креативного директора Emilio Pucci и Roberto Cavalli Питера Дундаса, который представил свою дебютную коллекцию на Неделе Высокой моды в Париже.

В интервью за пару дней до показа дизайнер назвал коллекцию тестовой, объяснив, что хочет проанализировать, как его клиентки отреагируют на ту или иную вещь. Отсюда – почти три десятка, казалось бы, несочетаемых образов: от рейверских платьев-футболок и комбинезонов, полностью расшитых пайетками, и романтичных платьев с рюшами и драпировками кислотных оттенков до ультрасексуальных «голых» платьев и блестящих смокингов. «Я люблю давать женщинам возможность почувствовать себя более желанными», - комментирует Дундас свою коллекцию Resort 2018, которая, очевидно, на 100% справляется с этой задачей.