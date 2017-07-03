Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    03 июля 2017

    Большие надежды: показ Dundas Resort 2018

    Норвежский дизайнер представил дебютную коллекцию собственного бренда в Париже

    Золотое платье Бейонсе на премии «Грэмми» и кружевной комбинезон Эмили Ратаковски в Каннах – одни из самых обсуждаемых нарядов этого года – дело рук бывшего креативного директора Emilio Pucci и Roberto Cavalli Питера Дундаса, который представил свою дебютную коллекцию на Неделе Высокой моды в Париже.

    В интервью за пару дней до показа дизайнер назвал коллекцию тестовой, объяснив, что хочет проанализировать, как его клиентки отреагируют на ту или иную вещь. Отсюда – почти три десятка, казалось бы, несочетаемых образов: от рейверских платьев-футболок и комбинезонов, полностью расшитых пайетками, и романтичных платьев с рюшами и драпировками кислотных оттенков до ультрасексуальных «голых» платьев и блестящих смокингов. «Я люблю давать женщинам возможность почувствовать себя более желанными», - комментирует Дундас свою коллекцию Resort 2018, которая, очевидно, на 100% справляется с этой задачей.

    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018
    показ Dundas Resort 2018

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз