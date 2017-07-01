Black and white: два роскошных образа Беллы Хадид

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Супермодель на вечеринке Bulgari в Венеции
Вечерние образы Беллы Хадид — это всегда повод для обсуждения. Знаменитое красное платье, в котором она появилась на Каннском кинофестивале год назад, и вызывающе сексуальный наряд, в котором блистала на вечере amfAR в мае, до сих пор считаются ее лучшими выходами. Теперь к их числу можно добавить еще пару: на последних вечеринках Bulgari в Венеции посланница ювелирного бренда примерила два контрастных образа.
Белое платье на тонких бретелях с обнаженной спиной и разрезом от бедра превратило главную супермодель современности в диву времен «золотого Голливуда». Ретро-укладка, яркая помада и бриллиантовые колье, серьги и браслет дополнили наряд.
Бесконечные ноги модели во всей красе позволило разглядеть кутюрное черное платье-бюстье Alexandre Vauthier. Бархатное мини дополнил роскошный длинный полупрозрачный шлейф. Волосы модели были собраны в пучок, а главным акцентом в образе стало ожерелье с изумрудами.