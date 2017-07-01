Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    01 июля 2017

    Black and white: два роскошных образа Беллы Хадид

    Супермодель на вечеринке Bulgari в Венеции

    Вечерние образы Беллы Хадид — это всегда повод для обсуждения. Знаменитое красное платье, в котором она появилась на Каннском кинофестивале год назад, и вызывающе сексуальный наряд, в котором блистала на вечере amfAR в мае, до сих пор считаются ее лучшими выходами. Теперь к их числу можно добавить еще пару: на последних вечеринках Bulgari в Венеции посланница ювелирного бренда примерила два контрастных образа.

    Белое платье на тонких бретелях с обнаженной спиной и разрезом от бедра превратило главную супермодель современности в диву времен «золотого Голливуда». Ретро-укладка, яркая помада и бриллиантовые колье, серьги и браслет дополнили наряд.


    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид

    Бесконечные ноги модели во всей красе позволило разглядеть кутюрное черное платье-бюстье Alexandre Vauthier. Бархатное мини дополнил роскошный длинный полупрозрачный шлейф. Волосы модели были собраны в пучок, а главным акцентом в образе стало ожерелье с изумрудами.

    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид
    Белла Хадид

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз