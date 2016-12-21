Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Givenchy

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Супермодель продолжает активно работать, несмотря на заметно округлившийся живот
Заручившись поддержкой возлюбленного, Ирина Шейк даже не думает сбавлять обороты в карьере, продолжая активно участвовать в рекламных фотосессиях и съемках для глянца. Последняя работа российской супермодели – рекламная кампания весенне-летней коллекции Givenchy, в которой девушка позирует в обтягивающем наряде, не скрывая заметно округлившийся живот. На фото девушка снята почти без макияжа в лаконичном черно-белом образе. Поклонники звезды не преминули отметить в комментариях, что беременность пошла возлюбленной Брэдли Купера только на пользу – лицо Ирины буквально светится.
Креативным директором съемки по традиции выступил дизайнер бренда Риккардо Тиши, стилистом – Карин Ройтфельд, а по ту сторону объектива стоял культовый дуэт fashion-фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта.
Напомним, что впервые о беременности Ирины Шейк стало известно 30 ноября во время участия девушки в шоу Victoria’s Secret в Париже. Интересное положение 30-летней модели не смогли скрыть ни длинный плащ, ни накидка с бахромой, которыми стилисты показа постарались задрапировать подросший живот. По сообщениям СМИ, россиянка находится на 5 месяце беременности и ее бойфренд полностью поддерживает желание Ирины работать до поздних сроков.
Ирина Шейк на показе Victoria's Secret
Ирина Шейк на показе Victoria's Secret
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