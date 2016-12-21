Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Givenchy

Заручившись поддержкой возлюбленного, Ирина Шейк даже не думает сбавлять обороты в карьере, продолжая активно участвовать в рекламных фотосессиях и съемках для глянца. Последняя работа российской супермодели – рекламная кампания весенне-летней коллекции Givenchy, в которой девушка позирует в обтягивающем наряде, не скрывая заметно округлившийся живот. На фото девушка снята почти без макияжа в лаконичном черно-белом образе. Поклонники звезды не преминули отметить в комментариях, что беременность пошла возлюбленной Брэдли Купера только на пользу – лицо Ирины буквально светится.

Креативным директором съемки по традиции выступил дизайнер бренда Риккардо Тиши, стилистом – Карин Ройтфельд, а по ту сторону объектива стоял культовый дуэт fashion-фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта.