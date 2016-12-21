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Мода

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21 декабря 2016

Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Givenchy

Супермодель продолжает активно работать, несмотря на заметно округлившийся живот

Заручившись поддержкой возлюбленного, Ирина Шейк даже не думает сбавлять обороты в карьере, продолжая активно участвовать в рекламных фотосессиях и съемках для глянца. Последняя работа российской супермодели – рекламная кампания весенне-летней коллекции Givenchy, в которой девушка позирует в обтягивающем наряде, не скрывая заметно округлившийся живот. На фото девушка снята почти без макияжа в лаконичном черно-белом образе. Поклонники звезды не преминули отметить в комментариях, что беременность пошла возлюбленной Брэдли Купера только на пользу – лицо Ирины буквально светится.

Креативным директором съемки по традиции выступил дизайнер бренда Риккардо Тиши, стилистом – Карин Ройтфельд, а по ту сторону объектива стоял культовый дуэт fashion-фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта.

Напомним, что впервые о беременности Ирины Шейк стало известно 30 ноября во время участия девушки в шоу Victoria’s Secret в Париже. Интересное положение 30-летней модели не смогли скрыть ни длинный плащ, ни накидка с бахромой, которыми стилисты показа постарались задрапировать подросший живот. По сообщениям СМИ, россиянка находится на 5 месяце беременности и ее бойфренд полностью поддерживает желание Ирины работать до поздних сроков.

Ирина Шейк на показе Victoria's Secret

Ирина Шейк на показе Victoria's Secret

Ирина Шейк на показе Victoria's Secret

Ирина Шейк на показе Victoria's Secret

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