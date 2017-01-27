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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 января 2017

Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Bally

Российская супермодель продолжает активно работать несмотря на поздний срок

Кажется, ожидание малыша никак не сказывается на графике беременной Ирины Шейк – рекламные кампании и съемки с российской супермоделью продолжают выходить с завидной регулярностью. Новая работа возлюбленной Брэдли Купера – фотосессия для итальянского бренда Bally, снятая нью-йоркским фотографом Грегори Харрисом. Компанию девушке в кадре составили Кит Батлер и Дэвид Трулик, позирующие в ключевых вещах марки нового сезона. Слоганом рекламной кампании стал «Bally is Super» - фраза, отражающая кредо бренда еще с 1979 года.

Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Bally
Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Bally

Напомним, что о беременности Ирины Шейк стало известно в конце ноября. По сообщениям СМИ, бойфренд девушки – Брэдли Купер – с нетерпением ждет первенца и окружает заботой девушку, стараясь не расставаться с возлюбленной надолго и сопровождая ее во время регулярных визитов к врачу. Источник, близкий к паре, заявляет, что Ирина прекрасно переносит беременность и не спешит отказываться от съемок, собираясь работать практически до самых родов.

Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Bally
Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Bally
Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Bally
Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Bally

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Брэдли Купер сопровождает беременную Ирину Шейк на УЗИ

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