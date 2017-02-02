Беременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park

Амбиции Бейонсе не ограничиваются сценой – с 2015 года девушка выпускает спортивную одежду Ivy Park в сотрудничестве с Topshop. Начало февраля ознаменовалось для поп-иконы сразу двумя громкими новостями: девушка объявила о своей второй беременности и в тот же день опубликовала рекламную кампанию новой коллекции. На фото – сама Бейонсе в компании моделей Софи Коэллы и Селы Марли и актрисы Яры Шахиди в вещах, которые гарантированно окажутся в списке покупок всех поклонниц athleisure: треники, боди, парки, чулки и худи с названием марки.