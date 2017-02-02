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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

02 февраля 2017

Беременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park

Певица представила новую коллекцию собственной марки

Амбиции Бейонсе не ограничиваются сценой – с 2015 года девушка выпускает спортивную одежду Ivy Park в сотрудничестве с Topshop. Начало февраля ознаменовалось для поп-иконы сразу двумя громкими новостями: девушка объявила о своей второй беременности и в тот же день опубликовала рекламную кампанию новой коллекции. На фото – сама Бейонсе в компании моделей Софи Коэллы и Селы Марли и актрисы Яры Шахиди в вещах, которые гарантированно окажутся в списке покупок всех поклонниц athleisure: треники, боди, парки, чулки и худи с названием марки.

Беременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park

К слову, на фото из рекламной кампании нет и намека на внушительный живот, который невозможно не заметить на последнем снимке звезды в Instagram. Так, ни о предполагаемой дате родов, ни о старте продаж новой коллекции пока ничего не известно. Одно точно – новая коллекция, как и все, к чему прикладывает руку одна из самых влиятельных певиц современности, обречена на успех.

Беременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park
Беременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park
Беременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park
Беременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park

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