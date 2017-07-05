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    05 июля 2017

    Белла Хадид стала самой обсуждаемой моделью Недели моды Haute Couture

    Сестра Джиджи появилась на подиуме в полностью прозрачном наряде

    Популярность Беллы Хадид набирает обороты с каждым днем парижской Недели моды Haute Couture. На этот раз 20-летняя модель стала главной звездой показа Alexander Vauthier, появившись на подиуме в полностью прозрачном топе без нижнего белья. Ее второй образ был не менее откровенным — серебряное полупрозрачное платье с глубоким декольте.

    Белла Хадид
    Белла Хадид

    В последнее время Белла все чаще стала появляться на красных ковровых дорожках в «голых» платьях, чем по праву заслужила статус самой сексуальной молодой модели. В частности, в этом году на Каннском кинофестивале младшая Хадид не раз становилась объектом обсуждения модных критиков из-за ее чрезмерно откровенных, на их взгляд, нарядов.

    Белла Хадид
    Белла Хадид

    С другой стороны, поклонники 20-летней модели видят в новом подчеркнуто сексуальном имидже Хадид стремление показать бывшему бойфренду The Weeknd, «какое сокровище он потерял». «Белла начала появляться в своих «голых» платьях ровно в тот момент, когда у них с The Weeknd появились первые проблемы в отношениях. И она до сих пор не может смириться с тем, что он начал ухаживать за Селеной спустя всего пару недель после их расставания. Большинство ее фанатов уверены, что таким образом Белла хочет снова завоевать его внимание», — поделился своим мнением один из поклонников модели.

    К слову, с момента разрыва с Абелем Тесфайе (настоящее имя рэпера The Weeknd) в сети то и дело появляется информация о новых бойфрендах Хадид. Но на данный момент ни один из ее мимолетных романов так и не перерос в нечто серьезное.

    Белла Хадид и The WeekndФОТОGetty Images

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