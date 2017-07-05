Белла Хадид стала самой обсуждаемой моделью Недели моды Haute Couture

Популярность Беллы Хадид набирает обороты с каждым днем парижской Недели моды Haute Couture. На этот раз 20-летняя модель стала главной звездой показа Alexander Vauthier, появившись на подиуме в полностью прозрачном топе без нижнего белья. Ее второй образ был не менее откровенным — серебряное полупрозрачное платье с глубоким декольте.

В последнее время Белла все чаще стала появляться на красных ковровых дорожках в «голых» платьях, чем по праву заслужила статус самой сексуальной молодой модели. В частности, в этом году на Каннском кинофестивале младшая Хадид не раз становилась объектом обсуждения модных критиков из-за ее чрезмерно откровенных, на их взгляд, нарядов.

С другой стороны, поклонники 20-летней модели видят в новом подчеркнуто сексуальном имидже Хадид стремление показать бывшему бойфренду The Weeknd, «какое сокровище он потерял». «Белла начала появляться в своих «голых» платьях ровно в тот момент, когда у них с The Weeknd появились первые проблемы в отношениях. И она до сих пор не может смириться с тем, что он начал ухаживать за Селеной спустя всего пару недель после их расставания. Большинство ее фанатов уверены, что таким образом Белла хочет снова завоевать его внимание», — поделился своим мнением один из поклонников модели.

К слову, с момента разрыва с Абелем Тесфайе (настоящее имя рэпера The Weeknd) в сети то и дело появляется информация о новых бойфрендах Хадид. Но на данный момент ни один из ее мимолетных романов так и не перерос в нечто серьезное.